Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Баварците разгромиха Борусия Мьонхенгладбах с 4:1 и увеличиха аванса си на върха в Бундеслигата

Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах
Лидерът в Бундеслига Байерн Мюнхен победи убедително с 4:1 Борусия Мьонхенгладбах в откриващия мач от 25‑ия кръг на първенството. Тимът на Венсан Компани стигна до успеха с голове на Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Николас Джаксън.

Баварците излязоха без звездите си Хари Кейн и Майкъл Олисе, но това не попречи на домакините да доминират и да запишат пета поредна победа в шампионата.

Гостите от Мьонхенгладбах създадоха първата опасност, когато Роко Райц стреля от дистанция, но Мануел Нойер реагира сигурно. Байерн отговори бързо и дори стигна до попадение чрез Ленарт Карл, което обаче бе отменено заради засада.

След няколко пропуснати положения домакините откриха резултата в 33‑ата минута. Леон Горетцка намери с отлично подаване Луис Диас, който с красив удар от въздуха даде аванс на Байерн – 1:0.

В добавеното време на първата част баварците удвоиха. Николас Джаксън комбинира с Диас, а колумбиецът изведе Конрад Лаймер, който с прецизен удар покачи на 2:0.

На почивката Нойер бе заменен от Йонас Урбиг, а в 56‑ата минута домакините получиха дузпа. Роко Райц фаулира Джаксън в наказателното поле и бе изгонен с директен червен картон. От бялата точка Джамал Мусиала реализира за 3:0.

До края на срещата Байерн продължи да контролира събитията на терена. В 79‑ата минута Ленарт Карл подаде на Николас Джаксън, който отблизо вкара за 4:0.

Гостите все пак стигнаха до почетно попадение в 89‑ата минута. След удар в гредата на Фабио Киародия топката попадна у 17‑годишния Уаел Моя, който се разписа при добавката и оформи крайното 4:1, превръщайки се в най‑младия голмайстор в историята на "жребчетата“.

След успеха Байерн вече има сериозен аванс от 14 точки на върха пред Борусия Дортмунд, макар че "жълто‑черните“ са с мач по‑малко.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Борусия Мьонхенгладбах #ФК Байерн Мюнхен

