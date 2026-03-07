БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп

Спорт
Андрю Робъртсън блесна с гол и асистенция при успеха на "червените" с 3:1

ливърпул взе реванш уулвърхемптън класира четвъртфиналите къп
Ливърпул се класира за четвъртфиналите на ФА Къп, след като победи с 3:1 като гост Уулвърхамптън. Така мърсисайдци взеха бърз реванш за поражението си от същия съперник на „Молиню“ само преди няколко дни в мач от първенството.

Голямата фигура за гостите бе Андрю Робъртсън, който откри резултата и асистира за второто попадение на Мохамед Салах. Третият гол за "червените“ реализира Къртис Джоунс, а в добавеното време резервата Хий-Чан Хуан отбеляза почетно попадение за домакините.

Отборът на Арне Слот започна по-агресивно двубоя и владееше инициативата още в първите минути. Коди Гакпо уцели гредата в началото на срещата, макар ситуацията да бе маркирана със засада, а Алексис Мак Алистър също опита удар, който обаче не затрудни сериозно вратаря Сам Джонстън.

Домакините постепенно стабилизираха играта си и ограничиха положенията пред своята врата, като най-опасният удар в този период бе на Райън Гравенберх, който премина покрай целта.

В началото на второто полувреме обаче Ливърпул нанесе своя удар. В 51-вата минута Робъртсън получи топката пред наказателното поле и с отличен изстрел откри резултата. Само секунди след подновяването на играта шотландецът проби по левия фланг и центрира към Салах, който удвои. Първоначално попадението не бе зачетено, но след намеса на ВАР голът бе признат.

„Вълците“ опитаха да реагират и стигнаха до няколко атаки, но Алисон Бекер се справи със създалите се ситуации пред вратата си.

В 74-тата минута Ливърпул окончателно реши изхода на срещата. Джоунс комбинира с Гравенберх и с хубав удар с левия крак прати топката в мрежата за 3:0.

До края на двубоя гостите продължиха да създават положения, но в добавеното време Уулвърхамптън стигна до почетен гол, след като резервата Хуан бе изведен с дълго подаване и оформи крайното 1:3.

Така Ливърпул продължава напред в турнира и се нареди сред най-добрите осем отбора във ФА Къп.

