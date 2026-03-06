БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си

Полският нападател коментира възможността английският голмайстор да подобри постижението му в Бундеслигата

Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си
Нападателят на Барселона Роберт Левандовски коментира възможността голмайсторът на Байерн Мюнхен Хари Кейн да подобри рекорда му за най-много голове в рамките на един сезон в Бундеслига.

През сезон 2020/21 полякът реализира 41 попадения в 29 мача - постижение, което остава най-доброто в историята на германското първенство. В настоящата кампания Кейн вече има 30 гола в 24 срещи и продължава да се доближава до рекорда.

"Хари вкарва изключително много голове. Той играе наистина добре и се справя отлично. Благодарение на него мога да се гордея с рекорда си още повече“, заяви Левандовски пред Sky Sport Deutschland.

Полският голмайстор припомни, че е поставил рекорда си, въпреки че е пропуснал част от мачовете през сезона.

"Аз поставих рекорда си в 29 мача. Ако бях изиграл всичките 34 срещи, мисля, че щях да отбележа дори повече голове“, добави той.

По-рано самият Кейн също коментира темата, като остави отворена възможността да атакува постижението на поляка.

"Всичко е възможно. Ще видим как стоят нещата към април. Тогава ще започна да мисля за това“, заяви английският национал.

