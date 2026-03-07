Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига

Монако победи с 3:1 като гост Пари Сен Жермен в двубой от Лига 1 и нанесе сериозен удар по амбициите на парижани малко преди осминафиналния им сблъсък срещу Челси в Шампионска лига.

Гостите поведоха още през първото полувреме чрез Магнес Аклиуш, а след почивката резервата Александър Головин удвои аванса им. Брадли Баркола върна едно попадение за шампионите, но Фоларин Балогун бързо възстанови преднината на Монако и оформи крайното 3:1.

Това бе четвърта загуба за парижани в първенството през сезона и тя идва в момент, когато отборът на Луис Енрике се подготвя за ключовия осминафинален сблъсък срещу Челси. Първият мач между двата тима е в Париж следващата седмица.

Монако поведе около половин час след началото. Уорън Заир-Емери загуби топката в собственото си наказателно поле, тя попадна у Балогун, който подаде към Аклиуш и французинът откри резултата.

В 55‑ата минута Монако удвои преднината си. Малко след като се появи на терена, Головин се възползва от неточност в защитата на домакините и с първото си докосване реализира за 2:0.

ПСЖ намали изоставането си в 71‑ата минута, когато Ашраф Хакими подаде към Баркола, а крилото се разписа с удар от движение за своя десети гол през сезона.

Надеждите на домакините за обрат обаче бяха попарени малко по‑късно. Балогун стреля от дистанция, топката се отклони в Нуно Мендеш и влетя в мрежата за 3:1. Това бе пето попадение в последните пет мача за американския национал.

Въпреки поражението за парижани имаше и положителна новина. Носителят на Златната топка за миналата година Усман Дембеле се завърна в игра след контузия и се появи като резерва през второто полувреме.

С успеха Монако се изкачи до петото място във временното класиране на Лига 1 и продължи серията си без загуба в последните седем мача в първенството.