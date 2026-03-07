БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Фоларин Балогун сред голмайсторите при победата с 3:1 на "монегаските“ в Париж

Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига
Слушай новината

Монако победи с 3:1 като гост Пари Сен Жермен в двубой от Лига 1 и нанесе сериозен удар по амбициите на парижани малко преди осминафиналния им сблъсък срещу Челси в Шампионска лига.

Гостите поведоха още през първото полувреме чрез Магнес Аклиуш, а след почивката резервата Александър Головин удвои аванса им. Брадли Баркола върна едно попадение за шампионите, но Фоларин Балогун бързо възстанови преднината на Монако и оформи крайното 3:1.

Това бе четвърта загуба за парижани в първенството през сезона и тя идва в момент, когато отборът на Луис Енрике се подготвя за ключовия осминафинален сблъсък срещу Челси. Първият мач между двата тима е в Париж следващата седмица.

Монако поведе около половин час след началото. Уорън Заир-Емери загуби топката в собственото си наказателно поле, тя попадна у Балогун, който подаде към Аклиуш и французинът откри резултата.

В 55‑ата минута Монако удвои преднината си. Малко след като се появи на терена, Головин се възползва от неточност в защитата на домакините и с първото си докосване реализира за 2:0.

ПСЖ намали изоставането си в 71‑ата минута, когато Ашраф Хакими подаде към Баркола, а крилото се разписа с удар от движение за своя десети гол през сезона.

Надеждите на домакините за обрат обаче бяха попарени малко по‑късно. Балогун стреля от дистанция, топката се отклони в Нуно Мендеш и влетя в мрежата за 3:1. Това бе пето попадение в последните пет мача за американския национал.

Въпреки поражението за парижани имаше и положителна новина. Носителят на Златната топка за миналата година Усман Дембеле се завърна в игра след контузия и се появи като резерва през второто полувреме.

С успеха Монако се изкачи до петото място във временното класиране на Лига 1 и продължи серията си без загуба в последните седем мача в първенството.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Монако #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
2
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
4
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
5
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното по биатлон
6
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на световното...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Европейски футбол

Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп
Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп
Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос" Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"
Чете се за: 07:07 мин.
Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах
Чете се за: 02:22 мин.
Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си Левандовски: Благодарение на Хари Кейн се гордея още повече с рекорда си
Чете се за: 01:30 мин.
Килиан Мбапе финансира обновяването на училище в родното село на баща си в Камерун Килиан Мбапе финансира обновяването на училище в родното село на баща си в Камерун
Чете се за: 02:15 мин.
Атлетико Мадрид отхвърли спекулациите за продажба на своя звезда Атлетико Мадрид отхвърли спекулациите за продажба на своя звезда
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ