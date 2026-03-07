БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"

Мариан Николов
Чете се за: 07:07 мин.
Спорт
Уругваецът донесе драматична победа на "белите“ срещу домакините от Виго след гол в добавеното време

Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"
Реал Мадрид измъкна изключително драматична победа с 2:1 при гостуването си на Селта Виго в първия мач от 27‑ия кръг на Ла Лига. Тимът на Алваро Арбелоа стигна до успеха с попадение на Федерико Валверде в четвъртата минута на добавеното време.

Победата позволи на Реал да прекъсне негативната серия и да остане близо до лидера Барселона в битката за върха в испанското първенство.

Старши треньорът на домакините Клаудио Хиралдес заложи на офанзивно трио в атака – Борха Иглесиас, Феран Жутгла и Уилиът Сведберг. В средата на терена действаха Оскар Мингеса, Мигел Роман, Илаиш Мориба и Серхио Карейра, а в отбрана пред вратаря Йонуц Раду бяха Хави Родригес, Карл Старфелт и Маркос Алонсо.

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа направи няколко промени след поражението от Хетафе. В защита пред Тибо Куртоа започват Трент Александър‑Арнолд, Раул Асенсио, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. В средата на терена действаха Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и 18‑годишният Тиаго Питарч, докато в предни позиции нападението се състоя от Браим Диас, Федерико Валверде и Винисиус Жуниор.

Домакините започнаха със самочувствие и бяха по‑активният отбор в първите минути. В 6‑ата минута Борха Иглесиас отправи силен удар от границата на наказателното поле, но Тибо Куртоа внимаваше и изби.

Постепенно гостите поеха инициативата. В 10‑ата минута Трент Александър‑Арнолд изведе Винисиус Жуниор зад защитата. Бразилецът нахлу в наказателното поле и стреля покрай вратаря, но топката се отби в гредата и премина по голлинията.

Само две минути по‑късно Реал Мадрид откри резултата. След късо изпълнение на корнер от Александър‑Арнолд към Арда Гюлер, турчинът центрира по земя в наказателното поле, където Орелиан Чуамени се оказа непокрит и с премерен удар прати топката в мрежата за 1:0 за "белите“.

В следващите минути Реал контролираше играта и стигна до нови положения. Валверде стреля опасно от дистанция, а Чуамени отправи още един удар след подаване на Гюлер, но топката премина над напречната греда.

В 25‑ата минута обаче Селта стигна до изравняване. Оскар Мингеса изпрати дълго подаване, при което защитата на гостите не реагира добре. Карл Старфелт овладя в наказателното поле и подаде към Борха Иглесиас, който с удар от първо докосване прати топката в мрежата за 1:1.

Голът даде самочувствие на домакините, а в 31‑ата минута Иглесиас получи и първия жълт картон в срещата след нарушение срещу Чуамени.

До края на полувремето Селта имаше още една отлична възможност. В 45‑ата минута Уилиът Сведберг се озова сам в наказателното поле, но Куртоа показа познатата си класа и спаси сигурен гол, запазвайки равенството преди почивката.

В началото на второто полувреме Реал Мадрид опита да поеме инициативата и задържа топката по-дълго, но темпото на играта бе сравнително бавно и защитата на Селта Виго се справяше без особени затруднения. Гостите разчитаха най-вече на индивидуалните пробиви на Винисиус Жуниор, но бразилецът трудно намираше пространство пред наказателното поле.

В 65-ата минута старши треньорът на "белите“ Алваро Арбелоа направи първата си смяна, като пусна в игра Паласиос на мястото на Арда Гюлер. Малко по-късно Винисиус отправи удар от дистанция, но стражът на домакините Йонуц Раду улови без проблем.

Ситуацията стана напрегната около 70-ата минута, когато се стигна до намеса на системата ВАР заради игра с ръка на Феран Жутгла в наказателното поле. След преглед на ситуацията обаче съдията прецени, че преди това има нарушение срещу Илаиш Мориба и дузпа за Реал не бе отсъдена.

Реал продължи да търси победата и стигна до няколко опасни ситуации пред вратата на Раду. Младият Тиаго Питарч опита удар от дистанция, но топката бе отклонена в корнер, а малко по-късно Орелиан Чуамени получи жълт картон за закъсняло влизане срещу Карл Старфелт.

В 85-ата минута домакините бяха близо до втори гол. Уилиът Сведберг се озова сам срещу вратата, но Тибо Куртоа направи блестящо спасяване и запази равенството.

В последните минути на срещата Селта Виго бе много близо до пълен обрат. В 87‑ата минута легендата на домакините Яго Аспас се освободи отлично в наказателното поле, финтира защитник на Реал Мадрид и стреля по диагонала, но топката срещна гредата и спаси гостите от сигурен гол.

Само няколко минути по‑късно мадридчани нанесоха решаващия удар. В четвъртата минута на добавеното време топката се озова пред наказателното поле на домакините и Федерико Валверде стреля мощно. Изстрелът му се отклони в крака на Маркос Алонсо и заблуди вратаря Йонуц Раду, след което топката влетя близо до горния ъгъл за победното попадение.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Селта Виго #ФК Реал Мадрид

