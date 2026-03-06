Атлетико Мадрид отхвърли спекулациите за продажба на своя звезда

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо заяви, че клубът няма намерение да продава един от основните си футболисти през летния трансферен прозорец.

Интерес към аржентинския национал Хулиан Алварес проявяват Арсенал и Барселона, но ръководството на мадридчани отправи ясно послание, че нападателят остава важна част от проекта на отбора.

"Той е играч на Атлетико Мадрид и има договор с нас. Струва много и не е за продан“, заяви Сересо.

Алварес се радва на силен сезон с екипа на мадридчани, като до момента има 14 гола и 6 асистенции във всички турнири и е сред най-важните фигури в състава на „дюшекчиите“.