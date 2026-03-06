БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Килиан Мбапе финансира обновяването на училище в родното село на баща си в Камерун

Мариан Николов
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Звездата на Реал Мадрид подпомага образованието и спорта чрез фондацията си

Килиан Мбапе финансира обновяването на училище в родното село на баща си в Камерун
Снимка: AP Photo
Футболистът на Реал Мадрид Килиан Мбапе е финансирал ремонта на държавно училище в Бонендейл, квартал Бонабери в Камерун – родното място на неговия баща. Инициативата е реализирана чрез благотворителната му фондация “Inspired by KM”.

Макар официално изявление от страна на футболиста да няма, редица медии съобщават, че проектът е част от по‑широката му благотворителна дейност, насочена към подкрепа на образованието и развитието на млади таланти.

Ремонтът на училището включва обновяване на класните стаи, подобряване на инфраструктурата и изграждане на нов футболен терен. Целта е учениците да получат по‑добра и вдъхновяваща среда за обучение, а спортните съоръжения да насърчат развитието на бъдещи футболни таланти.

Инициативата е продължение на серия благотворителни проекти на Мбапе в Камерун. През 2024 година той финансира изграждането на нови класни стаи в държавно училище в Джебале, а година по‑рано посети няколко образователни институции в Яунде и Дуала по време на своя хуманитарна обиколка в страната. Чрез фондацията си футболистът е подкрепял и проекти за училища и спортни игрища в други държави, включително в Перу и Алжир.

Междувременно нападателят на Реал Мадрид се възстановява от травма в лявото коляно и пропуска мача от Ла Лига срещу Селта Виго. Операция не се налага, но участието му в първия осминафинал от Шампионска лига срещу Манчестър Сити остава под въпрос.

Въпреки здравословните проблеми през сезона, капитанът на националния отбор на Франция продължава да демонстрира отлична форма, като има над 40 голови участия във всички турнири.

