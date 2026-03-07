Наполи взе своето срещу Торино, Де Бройне се завърна в игра

Наполи направи още една важна крачка към участие в Шампионската лига, след като постигна домакинска победа с 2:1 над Торино на стадион „Диего Армандо Марадона“. Попаденията на Алисон Сантос и Елджиф Елмас се оказаха достатъчни срещу гостите, които имаха своите моменти, но в крайна сметка бяха надиграни.

Футболистите на Антонио Конте започнаха силно и откриха резултата още в седмата минута.

Бразилецът Алисон Сантос, който бързо се превърна в любимец на феновете в Неапол, получи топката на границата на наказателното поле и без колебание отправи мощен удар, който се спря в долния ляв ъгъл на вратата.



Торино също имаше своите възможности през първото полувреме. Вратарят Ваня Милинкович-Савич трябваше да се намесва на няколко пъти, включително със страхотно спасяване срещу Никола Влашич от близка дистанция, след като топката се озова удобно на границата на наказателното поле. Дуван Сапата също опита късмета си с мощен удар, но защитата се справи.



Въпреки това Наполи контролираше събитията на терена. Домакините разиграваха уверено и спокойно водеха мача до почивката.

В началото на второто полувреме Франк Замбо Ангиса се завърна в игра след контузия, заменяйки Вергара, като появата му на терена бе посрещната с аплодисменти от пълните трибуни. Камерунецът е важна фигура за състава на Конте, който през сезона беше сериозно засегнат от травми.

В 79-ата минута в игра се появи и Кевин Де Бройне – първото му участие от октомври насам, което предизвика огромен ентусиазъм сред привържениците.

Наполи си осигури победата в 68-ата минута. След добро подаване на Матео Политано Елджиф Елмас се измъкна от своя пазач и с точен нисък удар в долния ляв ъгъл направи резултата 2:0.

Торино все пак успя да отбележи почетно попадение две минути преди края на редовното време, когато Чезаре Касадеи се разписа. Това обаче не промени крайния изход и неаполитанците задържаха преднината си до последния съдийски сигнал.