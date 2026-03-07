БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наполи взе своето срещу Торино, Де Бройне се завърна в игра

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Попаденията на Алисон Сантос и Елджиф Елмас се оказаха достатъчни за шампионите на Италия.

Кевин Де Бройне
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наполи направи още една важна крачка към участие в Шампионската лига, след като постигна домакинска победа с 2:1 над Торино на стадион „Диего Армандо Марадона“. Попаденията на Алисон Сантос и Елджиф Елмас се оказаха достатъчни срещу гостите, които имаха своите моменти, но в крайна сметка бяха надиграни.

Футболистите на Антонио Конте започнаха силно и откриха резултата още в седмата минута.

Бразилецът Алисон Сантос, който бързо се превърна в любимец на феновете в Неапол, получи топката на границата на наказателното поле и без колебание отправи мощен удар, който се спря в долния ляв ъгъл на вратата.

Торино също имаше своите възможности през първото полувреме. Вратарят Ваня Милинкович-Савич трябваше да се намесва на няколко пъти, включително със страхотно спасяване срещу Никола Влашич от близка дистанция, след като топката се озова удобно на границата на наказателното поле. Дуван Сапата също опита късмета си с мощен удар, но защитата се справи.

Въпреки това Наполи контролираше събитията на терена. Домакините разиграваха уверено и спокойно водеха мача до почивката.

В началото на второто полувреме Франк Замбо Ангиса се завърна в игра след контузия, заменяйки Вергара, като появата му на терена бе посрещната с аплодисменти от пълните трибуни. Камерунецът е важна фигура за състава на Конте, който през сезона беше сериозно засегнат от травми.

В 79-ата минута в игра се появи и Кевин Де Бройне – първото му участие от октомври насам, което предизвика огромен ентусиазъм сред привържениците.

Наполи си осигури победата в 68-ата минута. След добро подаване на Матео Политано Елджиф Елмас се измъкна от своя пазач и с точен нисък удар в долния ляв ъгъл направи резултата 2:0.

Торино все пак успя да отбележи почетно попадение две минути преди края на редовното време, когато Чезаре Касадеи се разписа. Това обаче не промени крайния изход и неаполитанците задържаха преднината си до последния съдийски сигнал.

#Торино 2006 #Серия А 2025/26 #ФК Наполи #Кевин Де Бройне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
2
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
4
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
5
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
6
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Европейски футбол

Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка
Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка
Най-невероятната от всички? Най-невероятната от всички?
Чете се за: 07:42 мин.
Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига Монако нанесе удар по ПСЖ преди сблъсъка с Челси в Шампионската лига
Чете се за: 02:25 мин.
Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп Ливърпул взе реванш от Уулвърхемптън и се класира за четвъртфиналите на ФА Къп
Чете се за: 02:52 мин.
Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос" Валверде измъкна Реал Мадрид в последната секунда срещу Селта на "Балаидос"
Чете се за: 07:07 мин.
Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах Байерн продължи победната си серия с четири гола срещу Борусия Мьонхенгладбах
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ