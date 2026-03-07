БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
„С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" - благотворителна инициатива във Варна

от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 01:57 мин.
Регионални
Във Варна започва благотворителна кампания в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми. Тя е подкрепена и от общината и носи името „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“.

Кампанията е традиционна за България, но във Варна се провежда за първа година. Днес тя ще се състои на входа на Морската градина.

Един от организаторите на инициативата Марий Стоянов обясни как хората могат да се включат в каузата.

„Кампанията „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“ е традиционна. Тя се провежда за осма година. Интересен факт е, че от предходните издания на кампанията вече има родени 15 деца, което е показателно за смисъла на инициативата и необходимостта от нейното реализиране“, каза Марий Стоянов.

Той допълни, че тази година кампанията ще се проведе паралелно в 15 града в България.

"Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да посети цветните щандове, да вземе цвете и да остави дарение. Събраните средства ще помогнат за осъществяването на мечтата на едно семейство", каза той.

Средствата, събрани във Варна, ще бъдат дарени на семейство от града.

По думите на организаторите приблизително между 1500 и 2000 евро биха могли да помогнат за част от необходимите процедури или изследвания.

Кампанията днес ще се проведе на входа на Морската градина между 11:00 и 16:00 часа. Всеки, който желае, може да остави дарение и ще получи цвете в знак на благодарност.

Утре – 8 март, инициативата ще продължи в един от големите търговски центрове във Варна.

Вижте повече в прякото включване на Нивелина Няголова.

