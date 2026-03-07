БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море постигна класически успех в гостуването си на Септември София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Убедителен успех за "моряците".

първа лига септември черно море галерия
Слушай новината

Черно море сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в Първа лига с успех с 3:0 като гост на Септември в среща от 25-ия кръг на българския футболен шампионат.

На Националния стадион "Васил Левски" варненци имаха превъзходство през целия мач и заслужено стигнаха до победата, която бе първа за тях от срещата с ЦСКА (1:0) на 6 декември миналата година.

Селсо Сидни даде преднина на гостите в 18-ата минута, когато засече ниско центриране от десния фланг на Цветомир Панов.

До почивката други чисти възможности за гол нямаше, а домакините от Септември имаха претенции за дузпа, които обаче бяха подминати от главния съдия Геро Писков.

Втората част започна с "гол от съблекалнята". Груба грешка на вратаря Янко Георгиев позволи на Васил Панайотов да удвои в 47-мата минута.

Хорхе Падия с първия си гол за Черно море сложи точка на спора в 66-ата минута. Испанецът бе намерен на изключително удобна позиция от сънародника си Дани Мартин и без колебание прати топката във вратата на Георгиев за трети път в срещата.

В класирането Черно море е пети с 40 точки, на три зад тима на ЦСКА, който обаче е и с мач по-малко. Септември е на 14-о място с 21 точки.

Свързани статии:

Първа лига: Септември - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Септември - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Черно море победи Септември с 3:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига.
#Септември София #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
2
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
3
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
4
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
5
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна Тодорова
6
Европейската гимнастика гласува единодушно доверие на Християна...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Футбол

Арсенал се класира на четвъртфиналите за Купата на Лигата
Арсенал се класира на четвъртфиналите за Купата на Лигата
Първа лига: Септември - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка
Чете се за: 01:40 мин.
Разкриха заплатата на Лионел Меси в Маями Разкриха заплатата на Лионел Меси в Маями
Чете се за: 01:17 мин.
Божидар Краев с нов гол в Австралия Божидар Краев с нов гол в Австралия
Чете се за: 00:42 мин.
Най-невероятната от всички? Най-невероятната от всички?
Чете се за: 07:42 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви са следващите полети? Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви са следващите полети?
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ