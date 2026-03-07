Разкриха заплатата на Лионел Меси в Маями

Собственикът на Интер Маями Хорхе Мас разкри какво възнаграждение получава Лионел Меси в клуба от Мейджър лийг сокър. Аржентинската суперзвезда се присъедини към тима през лятото на 2023 година и оттогава има ключова роля за успехите на отбора, с който вече е спечелил четири трофея.

Мас посочи, че годишната заплата на Меси е между 70 и 80 милиона долара, като подчерта, че нападателят напълно оправдава инвестицията.

„Имаме нужда от спонсори на световно ниво, защото футболистите струват скъпо. Плащам на Меси между 70 и 80 милиона долара годишно, но той заслужава всяка стотинка“, заяви Мас, цитиран от Bloomberg.

Бизнесменът обаче не пожела да разкрие повече подробности около договора на аржентинеца или начина, по който е структурирано неговото възнаграждение.

Преди да премине в Интер Маями, Меси игра за Барселона и Пари Сен Жермен. 38-годишният футболист е носител на рекордните осем награди „Златна топка“.