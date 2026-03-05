БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

Решението за провеждането на Финалисима ще бъде взето в края на следващата седмица

Двубоят между европейския шампион Испания и носителя на Копа Америка Аржентина може да бъде преместен от Катар

Решението за провеждането на Финалисима ще бъде взето в края на следващата седмица
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Сблъсъкът между европейския шампион Испания и първенеца на Южна Америка Аржентина първоначално трябваше да се проведе на 27 март в Доха, столицата на Катар. Заради военния конфликт в Близкия изток обаче провеждането на срещата там към момента изглежда трудно осъществимо.

От Катарската футболна федерация се надяват двубоят все пак да се проведе в страната, тъй като в подготовката за организацията му са направени значителни инвестиции. Евентуална промяна на мястото трябва да бъде одобрена от УЕФА, КОНМЕБОЛ, националните федерации на двете страни и ФИФА.

"Дискусиите около мача продължават. Местните организатори положиха изключителни усилия, за да проведат успешно този мач. Финално решение се очаква през следващата седмица. Към момента не сме обсъждали алтернативна локация“, заявиха от УЕФА пред Ройтерс.

Ако срещата не може да се състои в Катар, сред възможните алтернативи са Лондон, Милано и Рим. На 27 март на Уембли е насрочен мач между Англия и Уругвай, което изключва националния стадион от вариантите, макар в британската столица да има и други подходящи съоръжения.

Предишното издание на Финалисима между Аржентина и Италия също се проведе в Лондон.

#аржентински национален отбор #Финалисима 2026 #Испански национален отбор по футбол за мъже

