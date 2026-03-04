БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Матиас Тисера бе представен за ново попълнение на Институто Кордоба

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Доскорошният нападател на Лудогорец продължава в Аржентина.

Матиас Тисера бе представен за ново попълнение на Институто Кордоба
Снимка: БТА
Доскорошният нападател на Лудогорец Разград Матиас Тисера официално беше представен като ново попълнение на аржентинския първодивизионен клуб Институто (Кордоба), съобщи официалната страница на клуба.

Тисера идва при „червено-белите“ от Кордоба със свободен трансфер и договор до 31-и декември 2026-а година, като клубът е вкарал опция за още три години. 29-годишният футболист така и не успя да си спечели място в Разград, след като пристигна през февруари 2022-а година от Платенсе. След това беше преотстъпен отново в Аржентина, но за тима на Уракан.

„Играчът вече е на разположение на треньора Диего Флорес и може веднага да се присъедини към тренировките. През цялата си кариера нападателят е изградил траектория, която включва опит както в аржентинския футбол, така и в чужбина“, се казва в съобщението на клуба от Кордоба, който е на 11-о място от 15 отбора след осем изиграни кръга в група А на Аржентинската Лига Професионал.

Статистиката му в Лудогорец включва 96 мача, в които е вкарал 28 гола и е създал 9 асистенции.

#ФК Институто Кордоба #ПФК Лудогорец #Матиас Тисера

