Матиас Тисера бе представен за ново попълнение на Институто Кордоба

Доскорошният нападател на Лудогорец Разград Матиас Тисера официално беше представен като ново попълнение на аржентинския първодивизионен клуб Институто (Кордоба), съобщи официалната страница на клуба.

Тисера идва при „червено-белите“ от Кордоба със свободен трансфер и договор до 31-и декември 2026-а година, като клубът е вкарал опция за още три години. 29-годишният футболист така и не успя да си спечели място в Разград, след като пристигна през февруари 2022-а година от Платенсе. След това беше преотстъпен отново в Аржентина, но за тима на Уракан.

„Играчът вече е на разположение на треньора Диего Флорес и може веднага да се присъедини към тренировките. През цялата си кариера нападателят е изградил траектория, която включва опит както в аржентинския футбол, така и в чужбина“, се казва в съобщението на клуба от Кордоба, който е на 11-о място от 15 отбора след осем изиграни кръга в група А на Аржентинската Лига Професионал.

Статистиката му в Лудогорец включва 96 мача, в които е вкарал 28 гола и е създал 9 асистенции.