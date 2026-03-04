Дониел Мален се нареди до легендите Абел Балбо и Габриел Батистута

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Нидерландецът бързо се превърна в любимец на феновете на Рома.

Дониел Мален се присъедини към Рома от Астън Вила през януарския трансферен прозорец, а оттогава само Хари Кейн е отбелязал повече голове от нидерландеца сред първенствата от топ 5 на Европа, съобщава Corriere dello Sport.

Нападателят на „вълците“ оказа мигновено влияние в Рим, след като реализира шест попадения в първите си седем мача в Серия А.

Според изданието единствено звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн е по-резултатен от Мален от дебюта му за Рома насам – английският национал има девет гола, докато нидерландецът е с шест, колкото и крилото на Барселона Ламин Ямал.

В седемте шампионатни срещи след привличането на Мален под наем от Астън Вила Рома е отбелязал 13 гола, като средната резултатност на тима се е повишила от 1.2 попадения на мач през първата част на сезона до почти две на двубой.

В историята на клуба само Абел Балбо (7) и Габриел Батистута (9) са вкарвали повече голове в първите си седем срещи в Серия А с екипа на Рома от Мален.

Освен това нидерландецът е лидер в Серия А по общ брой удари (36), точни удари (13), изстрели от наказателното поле (31, от които 13 точни), докосвания в пеналтерията (70) и очаквани голове (5.48).

Според информациите Рома разполага с опция да откупи Мален за 25 милиона евро през лятото. Клаузата става задължителна, ако тимът се класира за Шампионската лига или Лига Европа през настоящия сезон.

