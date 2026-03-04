Милан загуби Матео Габиа за месец

Милан ще бъде без защитника Матео Габия за около месец, след като стана ясно, че контузията му е по-сериозна от първоначалните очаквания. Бранителят претърпя операция в Лондон.

Централният защитник почувства болки по време на загрявката преди домакинската загуба от Парма на „Сан Сиро“. Първоначалните информации сочеха възпаление в областта на таза, а старши треньорът Масимилиано Алегри дори заяви преди три дни, че играчът ще се завърне „възможно най-скоро“.

Допълнителни прегледи обаче са установили спортна херния, което е наложило хирургическа намеса. По информация на италианските медии Габия е преминал консултация със специалист в Лондон, след което е бил опериран от проф. Ърнест Шилдърс в клиниката „Мейо“.

Интервенцията е преминала успешно, а футболистът се очаква да се завърне в Италия още днес, за да започне възстановителния процес. Прогнозите са, че той ще бъде извън терените около месец.

Това означава, че защитникът няма да бъде на разположение и за предстоящия плейоф на Италия за класиране на световното първенство по-късно този месец.