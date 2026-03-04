Студен душ за Ливърпул срещу последния в класирането

Ливърпул допусна болезнено поражение с 1:2 при визитата си на последния в класирането Уулвърхемптън Уондърърс. „Вълците“ стигнаха до успеха на „Молиню“ с гол дълбоко в добавеното време и нанесоха сериозен удар по амбициите на мърсисайдци за място сред първите 4 в класирането.

Първото полувреме не предложи почти нищо запомнящо се. Двата отбора действаха предпазливо, а положенията пред вратите липсваха. Жозе Са се намеси при удар на Коди Гакпо, но без особени затруднения, докато домакините така и не успяваха да стигнат до завършващ удар, въпреки няколкото си добри атаки. Играта беше накъсана и без ритъм, а в действията на гостите липсваше креативност в последната третина.

След почивката тимът на Арне Слот повиши оборотите. Къртис Джоунс, появил се като резерва, можеше да открие резултата в 51-ата минута, но след разбъркване при корнер топката се отби в гредата. Малко по-късно и Гакпо беше близо до попадение, но отново късметът не беше на страната на „червените“.

Докато Ливърпул търсеше пролука, домакините дочакаха своя шанс. В 78-ата минута резервата Родриго Гомеш получи отличен пас и с хладнокръвен удар изведе Уулвърхемптън напред в резултата. Радостта на „вълците“ обаче трая кратко – само пет минути по-късно Мохамед Салах се възползва от грешка в отбраната и изравни, отбелязвайки първия си шампионатен гол от ноември насам.

В заключителните минути Ливърпул се хвърли в атака в търсене на пълен обрат, но пропусна златен шанс след неточно подаване на Салах. Така се стигна до четвъртата минута на добавеното време, когато Андре отправи далечен удар, топката рикошира и заблуди Алисон за крайното 2:1.

С поражението отборът на Арне Слот пропусна възможността да се изравни по точки с Манчестър Юнайтед. Уулвърхемптън записа едва трета победа от началото на сезона, макар че остава на дъното в класирането.