Барселона бе близо до подвиг, но отпадна от Купата на Краля

Милен Костов
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Каталунците вкараха три гола във вратата на Атлетико мадрид, но не намериха сили за четвърти.

Барселона Алехандро Балде
Снимка: БТА
Слушай новината

Барселона победи Атлетико Мадрид с 3:0 в мач-реванш от полуфиналите на Купата на Краля. Първата среща завърши с 4:0 за “дюшекчиите” и по този начин те се класираха на финала с общ резултат 4:3.

Каталунците откриха резултата на стадион "Камп Ноу" в Барселона в 29-ата минута. Марк Бернал засече от движение прострелно подаване по земя във вратарското поле на Ламин Ямал.

В добавеното време на първото полувреме домакините получиха дузпа за нарушение на Марк Пубил срещи Педри. Рафиня удвои преднината на тима си от бялата точка.

След почивката възпитаниците на Ханзи Флик продължиха да бележат. В 73-ата минута Марк Бернал засече от воле центриране във вратарското поле на Жоао Кансело.

На финала Атлетико Мадрид ще срещне победителя от полуфинала между Реал Сосиедад и Атлетик Билбао. Първата среща завърши с минимален успех за Реал Сосиедад - 1:0.

#Купа на Краля 2025/2026 # Барселона

