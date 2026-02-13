Атлетико Мадрид разгроми Барселона в първия полуфинал за Купата на Краля

Атлетико Мадрид победи Барселона с 4:0 в първи полуфинал за Купата на Краля. "Дюшекчиите" отбелязаха и четирите гола през първата част.

Домакините поведоха в резултата в 7-ата минута на стадион "Метрополитано" в Мадрид. Ерик Гарсия върна топката назад към вратаря Жоан Гарсия. Кълбото обаче мина под крака на стража и попадна във вратата му.

"Дюшекчиите" усетиха колебливостта на съперника и побързаха да удвоят преднината си. В 14-ата минута Науел Молина подаде към Антоан Гризман в пеналтерията и французинът се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

Фермин можеше да намали изоставането на тима си, но стреля в напречната греда.

Столичани продължиха да бележат и Адемола Люкман също записа името си сред голмайсторите. Последното попълнение на тима стреля от движение след пас по земя в наказателното поле на Хулиан Алварес.

В добавеното време възпитаниците на Диего Симеоне стигнаха до нов гол. Хулиан Алварес бе точен с плътен шут от границата на наказателното поле.

След почивката Пау Кубарси изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

В 86-ата минута каталунците останаха с човек по-малко след червен картон за Ерик Гарсия. Защитникът получи жълт картон, но бе изгонен след намесата на ВАР за нарушение срещу резервата Алекс Баена.

Реваншът на стадион "Камп Ноу" е на 3-и март, вторник, от 22:00 часа.