ИЗВЕСТИЯ

Ботев Пловдив спечели домакинството си на Септември София с голове след почивката

Два гола в рамките на пет минути донесоха успеха на "канарчетата".

Ботев Пловдив Септември София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Пловдив победи Септември София с 2:0 в третия мач от 24-ия кръг на Първа лига. Възпитаниците на Лъчезар Балтанов стигнаха до трите точки с голове през втората част.

Преди първия съдийски сигнал се чу химнът на България, по случай националния празник, а след това последва и минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Георги Велинов.

През първото полувреме на стадион "Христо Ботев" в Пловдив "канарчетата" бяха по-активни в преден план, но не материализираха предимството си. Те отправиха четири точни изстрела, но Янко Георгиев се справи с тях. Вратарят отрази удари на Тодор Неделев и шут на Емерсон Родригес.

След почивката домакините откриха резултата. Йоан Бауренски се опита да върне топката на вратаря, но я подари на Франклин Маскоти. Появилият се на почивката бразилец стреля в далечния ъгъл от движение.

Пет минути по-късно пловдивчани удвоиха преднината си. Емерсон Родригес изведе Педро Игор сам срещу вратаря и бразилецът не сгреши.

Ботев Пловдив се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 29 точки. Септември София остава на 14-ата позиция в подреждането с 21 пункта.

В ранните мачове от деня Славия спечели гостуването си на Берое с 3:0, а Спартак Варна записа минимален успех с 1:0 в домакинството на Монтана.

