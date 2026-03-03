БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак 1918 Варна победи Монтана с гол в последната минута

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Спорт
Това е първи успех за Спартак 1918 Варна от началото на пролетния полусезон, а гостите са все още без победа.

Спартак 1918 Варна победи Монтана с 1:0 в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Победният гол за „соколите“ падна в 90-ата минута, а негов автор стана влезлият като резерва Георг Стояновски. Домакините завършиха срещата с 10 души, след като в 73-ата минута Таилсон получи директен червен картон. Това е първи успех за Спартак 1918 Варна от началото на пролетния полусезон, а гостите са все още без победа. Спартак 1918 Варна има в актива си вече 23 точки, докато Монтана остава на последното място с 16 точки.

Домакините доминираха през цялото първо полувреме и успяха да създадат доста голови положения. Още в 11-ата минута след центриране отляво Мартин Георгиев засече топката с пета към вратата на Монтана, но стражът на гостите Марсио Роса успя да избие. В 20-ата минута Цветелин Чункуков стреля по земя от 20-тина метра, но топката премина встрани от вратата. В 25-ата минута Цветелин Чунчуков засече топката с глава след центриране от корнер, но вратарят Марсио Роса улови. В 27-ата минута стреля опасно, но след рикошет топката излезе в корнер. В 45-ата минута Шанде проби отдясно в наказателното поле на гостите и стреля от малък ъгъл, но неточно.

В 52-ата минута след разбъркване в наказателното поле на гостите топката стигна до Жота Лопес, който стреля, но вратарят Марсио Роса успя да спаси. В 60-ата минута късметът бе на страната на Монтана. Мартин Георгиев стреля опасно от около 20-тина метра леко по диагонал отдясно, но топката се отби в страничната греда.

В 72-ата минута вратарят на Монтана Марсио Роса успя да предотврати сигурен гол, след като спаси опасен удар по диагонал отдясно на Жота Лопес. В 73-ата минута домакините останаха с 10 души на терена. Таилсон беше изгонен директно след сблъсък с Костадин Илиев и последвал удар с ръка. Главният съдия Георги Кабаков не се поколеба да покаже червен картон.

Ситуацията предизвика сериозно напрежение. Част от феновете на домакините направиха опит да нахлуят на терена, но бяха спрени. Последваха още два червени картона – за асистента на старши треньора на гостите Диян Дончев и за член на щаба на Монтана. В сектора зад резервните скамейки се стигна до щети по съоръженията.

В 85-ата минута Ангелос Тсингарас можеше да донесе три точки на гостите, но вратарят Максим Ковальов успя да спаси удара му по диагонал отдясно. В 90-ата минута след центриране от корнер Георг Стояновски засече топката и вкара победния гол за домакините - трето негово попадение от началото на сезона.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна #ПФК Монтана

