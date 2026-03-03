БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Левски без Сангаре до края на сезона, "сините" отиват за победа в Разград, обяви Веласкес

от БНТ
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Левски без Сангаре до края на сезона, "сините" отиват за победа в Разград, обяви Веласкес
Треньорът на Левски Хулио Веласкес разкри, че нападателят на тима Мустафа Сангаре се е контузил по време на двубоя с Локомотив (София) и ще отсъства поне два месеца от терените. Специалистът говори на пресконференция преди гостуването на Лудогорец в Разград.

„Имаме контузени футболисти. Фабиен все още се възстановява от контузия. Той е в същото състояние като преди мача с Локо (Сф) – работи с медицинския щаб, но няма възможност да участва в мача. Рилдо се включи нормално в обстановката. Последният, който се контузи, е Сангаре. В една ситуация в последния мач той получи сериозна контузия в коляното. Диагнозата не показва, че ще бъде дълго време извън строя, но е контузия, която предвид колко малко време остава до края на шампионата, едва ли ще играе. Приблизително два месеца ще отсъства от терените. Това, което имам като информация, че обстоятелствата ще изискват хирургическа интервенция. Най-нормалното е при положителен развой на нещата след около 2 месеца да бъде отново с нас. Това е ситуацията. Относно останалите футболисти имаме получени удари по време на двубоя, което е нормално. Но всички се готвят с нормална динамика, за да попаднат в групата. По никакъв начин резултатът на Лудогорец не ни касае. Фокусът е върху нас самите. Посланието е същото – ден за ден, мач за мач“, коментира Веласкес.

„Не мога да конкретизирам в кой момент се е контузил точно. Когато се случи това нещо и ако обърнете внимание при радостта си при гола, тичайки по аутлинията, тогава кракът му поддаде. Точният момент прецизно да посоча не мога“, продължи по отношение на травмата на Сангаре треньорът.

„Загрижен съм, което е различно от притеснение. Аз никога няма да търся извинения. С това, което разполагаме, както винаги ще търсим да извлечем най-доброто от гледна на точка на позитивно мислене и много работа. Най-вероятно се е появил някой бял косъм след мача с Локомотив (Сф), това в кръга на шегата. Но тези мачове са изключително важни. Оставяйки тази устойчивост, която показахме и способността да го спечелим, наистина давам една изключително висока оценка на играчите, на публиката и на синергията между тях“, каза още специалистът.

„Ако анализираме мачовете и начинът, по който се държат на терена, те са същият отбор с топка и без. Ясно е, че разполагат с много добър състав за това първенство. Само като погледнете кои играчи влизат от пейката става ясно с какво разполагат. Ясно е, че ги познаваме перфектно, те нас ни познават отлично. Нормалното в тези мачове 80-90 процента фокусът ще е върху нас. Ще обърнем внимание на някой детайли, но ще гледаме нас. Ще е трудно, но и на тях ще им е трудно. Според мен заслужавахме победата последния мач в Разград без съмнение. При цялото ми уважение към съперника изключително много вярвам в моите играчи. Отиваме да направим един изключителен мач с нашите силни страни и аргументи“, завърши Веласкес.

