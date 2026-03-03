БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"

от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"
Един от основните играчи в Пеневата чета Красимир Балъков и певицата Йорданка Христова, изпълнила химна на ЦСКА "Сърца червени", лично подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев" в район "Изгрев" и подписаха подписката.

Балъков отдаде почит на треньора, с който заедно постигнаха най-големите успехи в историята на националния ни отбор.

Христова подписа без колебание, като дългогодишен приятел на Пенев, убедена, че той заслужава това признание.

Идеята за наименуването на улица и алея на Димитър Пенев в район "Изгрев" е на създателя на Сдружение "Бъди общественополезен" Виктор Райковски, като хиляди вече сложиха подпис под инициативата.

Къде и кога може да подпишете подписката вижте тук: https://www.facebook.com/viktor.raykovski/posts/pfbid031Lj9nDQ8qSWx7RvQ2eNBcNfDpBkZjNWWwtFegxPTPX8PQ7K5reSWVdYfNyVBpx3ol

"Сърдечни благодарности към Красимир Балъков и госпожа Йорданка Христова и всички, които застават зад тази идея. Убеден съм, че ще я доведем до успешен край. Заради всичко, което Димитър Пенев ни е донесъл като възпитание, емоции и успехи", заяви Райковски.

През по-голяма част от живота си Пенев живее в квартал "Изток" и район "Изгрев". Предложението е част от улица "Пиер Дегейтър" да бъде преименувана в памет и чест на Пенев. Борисовата градина пък е домът на неговия любим отбор - ЦСКА. Затова предложението е алеята пред Сектор Г до чешмичката пред обсерваторията на Софийския университет да бъде кръстена на Димитър Пенев.

Сдружение "Бъди общественополезен" е създадено преди 8 години, като оттогава има реализирани над 100 инициативи на територията на София и район "Изгрев".

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в Мировяне. Той е двукратен футболист №1 на България (1967 и 1971 г.). Играе на три световни първенства. 8 пъти шампион на България като играч - веднъж с "Локомотив" (София) и 7 пъти с ЦСКА. Три пъти шампион с ЦСКА и като треньор. Полуфиналист за КЕШ като помощник-треньор (1982 г.) и полуфиналист за КНК като старши-треньор (1989 г.).

Треньор №1 на България за ХХ век. Под негово ръководство постигаме най-големия успех в историята на българския футбол - четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.
Награден с орден "Стара планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.

