БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бивш нападател на ЦСКА вкара хеттрик и вгорчи дебюта на Саво Милошевич начело на Железничар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

За домакините от Железничар цял мач игра бившият футболист на Левски Патрик-Габриел Галчев.

Бивш нападател на ЦСКА вкара хеттрик и вгорчи дебюта на Саво Милошевич начело на Железничар
Снимка: фейсбук страница на FK Željezničar Sarajevo
Слушай новината

Бившият нападател на ЦСКА Томи Юрич реализира хеттрик за победата на Зрински Мостар с 3:1 срещу Железничар Сараево в среща от първенството на Босна и Херцеговина.

Австралиецът с хърватски корени, който не успя да се наложи в ЦСКА за престоя си при "червените" в периода 2019-2020 година, откри резултата в 23-а минута, а след това добави още две попадения за успеха на Зрински.

За домакините от Железничар цял мач игра бившият футболист на Левски Патрик-Габриел Галчев.

Това беше четвърто поредно поражение за Железничар в шампионата, като дори назначаването на сръбската легенда Саво Милошевич за старши треньор не успя да извади отбора от кризата.

В класирането Железничар е 6-и с 25 точки, а Зрински е втори на 6 точки от лидера Борац (Баня Лука).

Свързани статии:

Сръбската легенда Саво Милошевич стана треньор на Патрик-Габриел Галчев в Железничар (Сараево)
Сръбската легенда Саво Милошевич стана треньор на Патрик-Габриел Галчев в Железничар (Сараево)
Чете се за: 02:00 мин.
#ФК Железничар #Патрик-Габриел Галчев #Саво Милошевич #Томи Юрич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
2
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
3
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
4
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 г.
5
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 г.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до Близкия изток
6
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от България до...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
4
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Европейски футбол

Удинезе постигна убедителна победа срещу Фиорентина в Серия А
Удинезе постигна убедителна победа срещу Фиорентина в Серия А
Хетафе също нанесе удар по самочувствието на Реал Хетафе също нанесе удар по самочувствието на Реал
Чете се за: 04:20 мин.
Уестън Маккени удължи договора си с Ювентус Уестън Маккени удължи договора си с Ювентус
Чете се за: 01:07 мин.
Тотнъм наказа трима привърженици за нацистки поздрави Тотнъм наказа трима привърженици за нацистки поздрави
Чете се за: 01:12 мин.
Мбапе е диагностициран с разтежение на връзките в лявото коляно Мбапе е диагностициран с разтежение на връзките в лявото коляно
Чете се за: 01:07 мин.
Ново разочарование за Росен Божилов и Пиза в Серия А Ново разочарование за Росен Божилов и Пиза в Серия А
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите Хиляди дойдоха на връх Шипка, за да се преклонят пред саможертвата на героите
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ