Бивш нападател на ЦСКА вкара хеттрик и вгорчи дебюта на Саво Милошевич начело на Железничар

Бившият нападател на ЦСКА Томи Юрич реализира хеттрик за победата на Зрински Мостар с 3:1 срещу Железничар Сараево в среща от първенството на Босна и Херцеговина.

Австралиецът с хърватски корени, който не успя да се наложи в ЦСКА за престоя си при "червените" в периода 2019-2020 година, откри резултата в 23-а минута, а след това добави още две попадения за успеха на Зрински.

За домакините от Железничар цял мач игра бившият футболист на Левски Патрик-Габриел Галчев.

Това беше четвърто поредно поражение за Железничар в шампионата, като дори назначаването на сръбската легенда Саво Милошевич за старши треньор не успя да извади отбора от кризата.

В класирането Железничар е 6-и с 25 точки, а Зрински е втори на 6 точки от лидера Борац (Баня Лука).