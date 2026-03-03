БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Удинезе постигна убедителна победа срещу Фиорентина в Серия А

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Удинезе постигна убедителна победа срещу Фиорентина в Серия А
Снимка: БГНЕС
Удинезе прекъсна серия от три поредни загуби с убедителна домакинска победа срещу Фиорентина с 3:0 в среща от италианската Серия А.

На "Стадио Фриули" домакините доминираха в големи периоди от мача и стигнаха до успеха.

В 11-ата минута Кристиан Кабаселе засече с глава центриране на Николо Дзаниоло и откри резултата.

Кийнън Дейвис удвои преднината на Удинезе от дузпа в 64-ата минута, а в добавеното време Адам Букса оформи класическия резултат за 3:0 с удар от границата на наказателното поле.

Поражението остави Фиорентина в опасна близост до зоната на изпадащите. Тимът от Флоренция е 16-и в 24 точки.

Удинезе заема 10-о място с 35 пункта.

#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #ФК Удинезе

