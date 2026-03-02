Сръбската легенда Саво Милошевич стана треньор на Патрик-Габриел Галчев в Железничар (Сараево)

Cръбската легенда Саво Милошевич беше назначен за старши треньор на босненския клуб Железничар (Сараево), където играе българския защитник Патрик-Габриел Галчев. Назначението на Милошевич беше потвърдено от официалните канали на клуба, а бившият централен нападател поема тима от Славиша Стоянович и в серия от 12 мача без победа във всички турнири.

Един от традиционните клубове в Босна и Херцеговина, Железничар (Сараево) се премести в битката за оцеляване, след като преди Нова година изглеждаше като претендент за европейска квота. В момента отборът е на 6-о място в класирането в 10-членната лига с 25 точки и реднина от 6 пред застрашените от изпадане Слога Меридиан (Добой) и Рудар (Приедор).

„Новият треньорски щаб ще се присъедини към отбора веднага, а официалното представяне пред медиите ще се проведе през следващите дни в помещенията на клуба. Милошевич ще има задачата да подобри незабавно резултатите и да стабилизира обстановката“, се казва в становището на клуба от стадион „Гървабица“.

Макар и сръбски национал, Милошевич е роден в Биелина (Босна и Херцеговина), а името си създава като нападател на Партизан (Белград).

Бившият футболист на Левски и Локомотив (Сф) Патрик-Габриел Галчев пристигна през февруари в Сараево и до момента е основен футболист на тима.

Милошевич има опит в босненския футбол, тъй като е водил и националния тим. като вариант за Железничар (Сараево) се споменаваше и българина Ивайло Петев, но се оказа, че той изобщо не е бил търсен от управата на клуба.