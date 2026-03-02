БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сръбската легенда Саво Милошевич стана треньор на Патрик-Габриел Галчев в Железничар (Сараево)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази
Сръбската легенда Саво Милошевич стана треньор на Патрик-Габриел Галчев в Железничар (Сараево)
Снимка: БТА
Слушай новината

Cръбската легенда Саво Милошевич беше назначен за старши треньор на босненския клуб Железничар (Сараево), където играе българския защитник Патрик-Габриел Галчев. Назначението на Милошевич беше потвърдено от официалните канали на клуба, а бившият централен нападател поема тима от Славиша Стоянович и в серия от 12 мача без победа във всички турнири.

Един от традиционните клубове в Босна и Херцеговина, Железничар (Сараево) се премести в битката за оцеляване, след като преди Нова година изглеждаше като претендент за европейска квота. В момента отборът е на 6-о място в класирането в 10-членната лига с 25 точки и реднина от 6 пред застрашените от изпадане Слога Меридиан (Добой) и Рудар (Приедор).

„Новият треньорски щаб ще се присъедини към отбора веднага, а официалното представяне пред медиите ще се проведе през следващите дни в помещенията на клуба. Милошевич ще има задачата да подобри незабавно резултатите и да стабилизира обстановката“, се казва в становището на клуба от стадион „Гървабица“.

Макар и сръбски национал, Милошевич е роден в Биелина (Босна и Херцеговина), а името си създава като нападател на Партизан (Белград).

Бившият футболист на Левски и Локомотив (Сф) Патрик-Габриел Галчев пристигна през февруари в Сараево и до момента е основен футболист на тима.

Милошевич има опит в босненския футбол, тъй като е водил и националния тим. като вариант за Железничар (Сараево) се споменаваше и българина Ивайло Петев, но се оказа, че той изобщо не е бил търсен от управата на клуба.

#ФК Железничар #Патрик-Габриел Галчев #Саво Милошевич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Европейски футбол

Медиите в Румъния: Георги Миланов на изхода в Динамо Букурещ след края на сезона
Медиите в Румъния: Георги Миланов на изхода в Динамо Букурещ след края на сезона
Кауа Сантос извън редиците на Айнтрахт за няколко седмици Кауа Сантос извън редиците на Айнтрахт за няколко седмици
Чете се за: 00:40 мин.
Красиво или грозно Красиво или грозно
Чете се за: 05:25 мин.
Жозе Моуриньо: Ако Престиани е отправил расистка обида, няма бъдеще в Бенфика Жозе Моуриньо: Ако Престиани е отправил расистка обида, няма бъдеще в Бенфика
Чете се за: 01:42 мин.
Селта Виго осъществи обрат срещу Жирона и продължава възхода си в Ла Лига Селта Виго осъществи обрат срещу Жирона и продължава възхода си в Ла Лига
Чете се за: 01:30 мин.
Олимпик Марсилия спечели домакинството си на Олимпик Лион след обрат Олимпик Марсилия спечели домакинството си на Олимпик Лион след обрат
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ