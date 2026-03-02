Селта Виго осъществи обрат срещу Жирона и продължава възхода си в Ла Лига

Селта Виго победи Жирона с 2:1 като гост в среща от 26-ия кръг на испанската Ла Лига и записа втори пореден успех в шампионата.

Домакините поведоха в 35-ата минута, когато украинският нападател Владислав Ванат реализира за 1:0 след асистенция на Аксел Витсел. След почивката обаче гостите повишиха темпото и стигнаха до пълен обрат.

В 58-ата минута Феран Хутгла възстанови равенството, след като се възползва от подаване на Оскар Мингеса. Победният гол падна в 70-ата минута и бе дело на автогол – Витор Рейс опита да изчисти центриране в наказателното поле, но прати топката в собствената си врата.

С успеха Селта събра 40 точки и се изкачи на шестото място във временното класиране, на три зад петия Бетис. Жирона остава 14-а с 29 точки, колкото има и Валенсия.

В останалите срещи от кръга Бетис и Севиля завършиха 2:2, Елче и Еспаньол също направиха равенство 2:2, а Валенсия надви Осасуна с 1:0. По-късно днес Реал Мадрид приема Хетафе.

В подреждането води Барселона с 64 точки, следвана от Реал Мадрид с 60 и мач по-малко. Атлетико Мадрид и Виляреал имат по 51 точки.