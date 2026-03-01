Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до точка срещу Рома

Срещата между Рома и Ювентус от 27-ия кръг на Серия А завърши при равенство 3:3. "Черно-белите" стигнаха до точката с гол в 93-ата минута.

Първият точен удар на на стадион "Олимпико" в Рим бе на сметката на домакините. Матия Перин се справи с шут на Дониел Мален.

"Римските вълци" откриха резултата с третия си точен удар. Уесли отбеляза красив гол с фалцов удар от границата на наказателното поле, който попадна в далечния ъгъл.

След почивката "бианконерите" побързаха да възобновят равенството. 118 секунди след подновяването на играта през втората част Франсиско Консейсао изравни с удар от движение извън пеналтерията.

Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини повторно поведоха в резултата в 54-ата минута. Еван Н'Дика засече от воле центриране в наказателното поле на Лоренцо Пелегрини.

Столичани удвоиха преднината си в 65-ата минута. Ману Коне изведе Дониел Мален сам срещу вратаря и нападателят копна топката над стража.

Играчите на Лучано Спалети стигнаха до гол в 78-ата минута. Жереми Бога стреля от воле от вътрешността на наказателното поле.

В 3-ата минута на добавеното време Федерико Гати бе най-съобразителен в наказателното поле и оформи крайния резултат от непосредствена близост.

Рома остава на 4-ото място в класирането с актив от 51 пункта. Ювентус заема 6-ата позиция в подреждането с 47 точки.