РБ Лайпциг надви Хамбургер в последния мач от кръга в Бундеслигата

РБ Лайпциг спря серията на Хамбургер от шест мача без загуба в германското първенство по футбол, след като направи пълен обрат и спечели с 2:1 в последен двубой от 24-ия кръг. Лайпциг е пети с 44 точки и две по-малко от Щутгарт.

Хамбургер влезе в домакинството с две победи и четири равенства в последните си шест мача, но серията от точки приключи и отборът остана 11-и с 26 пункта.

Домакините от Хамбург направиха обещаващ старт, въпреки че още в 20-ата минута трябваше да заменят контузилия се Николас Капалдо. Секунди след смяната обаче португалският халф Фабио Виейра ги изведе напред, но гостите от Лайпциг направиха пълен обрат. Ромуло Кардосо изравни в 36-ата минута, а Ян Диоманде се разписа за крайното 2:1 след пет минути игра през второто полувреме.

Кардосо пропусна дузпа в 62-та минута, но Лайпциг спечели и от своя страна е в серия от четири мача без поражение.