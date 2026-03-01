Олимпик Марсилия спечели домакинството си на Олимпик Лион след обрат

Олимпик Марсилия победи Олимпик Лион с 3:2 в последния мач от 24-ия кръг на Лига 1. Марсилци стигнаха до трите точки след обрат.

Гостите откриха резултата на стадион "Велодром" в Марсилия след само 121 секунди игра. Възпитаниците на Пауло Фонсека отнеха топката при висока преса. Корентен Толисо проби в наказателното поле и даде аванс на тима си.

До края на полувремето домакините се опитаха да възобновят равенството, но Доминик Грайф бе на ниво, като отрази удар на Мейсън Грийнууд.

След почивката играчите на Хабиб Бей изравниха резултата. Появилият се на почивката Игор Пайшао се разписа с фалцов удар в далечния ъгъл. Минута по-рано гол на Корентин Толисо бе отменен заради засада.

В 77-ата минута гостите върнаха преднината си. Реми Амбер проби в пеналтерията и стреля по земя в далечния ъгъл.

Футболистите в бяло отново стигнаха до равенство в 81-ата минута. Пиер-Емерик Обамеянг засече от въздуха подаване във вратарското поле Доминик Грайф.

В добавеното време на срещата домакините стигнаха до трите точки. Пиер-Емерик Обамеянг засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на резервата Итън Нуанери.

Олимпик Лион остава на 3-ото място в класирането с актив от 45 пункта. Олимпик Марсилия заема 4-ата позиция в подреждането с 42 точки.