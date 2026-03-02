Жозе Моуриньо: Ако Престиани е отправил расистка обида, няма бъдеще в Бенфика

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо заяви, че Джанлука Престиани няма бъдеще в клуба, ако бъде доказано, че е отправил расистка обида към Винисиус Жуниор от Реал Мадрид.

УЕФА разследва инцидента, който се е случил по време на първия двубой между двата тима от плейофите на Шампионската лига в Лисабон. Престиани отрича обвиненията, но не взе участие в реванша в Мадрид, спечелен от испанския гранд с 2:1, което класира "белите“ за осминафиналите.

Моуриньо първоначално бе критикуван за реакцията си след мача, когато заяви, че Винисиус е провокирал феновете с начина, по който е отпразнувал попадението си, без ясно да осъди действията на своя футболист. В неделя обаче португалският специалист категорично подчерта, че е „тотално против“ всякакви прояви, които могат да бъдат определени като расистки.

"Ако моят играч не е уважил тези принципи, които са мои и на Бенфика, значи кариерата на този играч с треньор на име Жозе Моуриньо и в клуб на име Бенфика ще приключи. Презумпцията за невинност е човешко право. Ако играчът наистина е виновен, никога няма да го погледна по същия начин и това ще бъде краят“, заяви Моуриньо, цитиран от ДПА.

От Бенфика отрекоха появилите се информации, че Престиани е признал вина, като подчертаха, че разследването на УЕФА продължава.