Красиво или грозно

Нов ден, но не и нов късмет. Още един мач, в който Арсенал демонстрира как би трябвало да се експлоатират статичните положения, така че да печелиш, дори когато играта видимо не ти се получава. „Топчиите“ продължават да мечтаят за прекъсване на 20-годишната суша без титла във Висшата лига, сломявайки лондонския си съперник Челси. Донякъде по навик. И донякъде по навик дойдоха и головете за „артилеристите“ – два пъти след корнер.

Арсенал беше доста далеч от най-добрите си дни и не можем да твърдим, че продукцията на отбора беше особено впечатляваща. Но резултатът все още е налице. Отлично центриран, зловеща суматоха в наказателното поле на противника, където все ще се намери кой да вкара. И обикновено е защитник – било то Габриел, Салиба, Тимбер, Уайт, Инкапие. Дотук през сезона на Острова играчите на Микел Артета са реализирали 16 гола в шампионата след ъглови удари – с поне 3 повече от който и да било друг тим. Всъщност това е и рекордът за най-много попадения след корнер изобщо в историята на Висшата лига. А „топчиите“ имат да играят още десетина мача до края и е трудно да повярваме, че това върхово постижение ще оцелее до края на месец май.

До момента в историята само още 3 тима са приключвали сезона с 16 гола след ъглови удар в Англия – Олдам през сезон 1992/1993, Уест Бромич Албиън през 2016/2017 и ... Арсенал през 2023/2024. При Артета това не е случайност. Това е стил, който предизвиква въпроса дали подобен подход е красив за наблюдаване или безкрайно отблъскващ и грозен. Бутаница в наказателното поле, опити да се пречи на противниковия вратар, хаос, от който да произлезе попадение. Много хора биха отрекли на секундата този маниер и тактика. Но е абсолютен факт, че Арсенал е усвоил част от футболната игра до съвършенство и се възползва максимално от едно от модерните оръжия на игрището – статичните положения. Не е красиво, вярно е. Но е полезно, което в крайна сметка сякаш е по-важно, защото знаем, че целта оправдава средствата. И е видно, че и други отбори започват все повече да наблягат в тренировъчния процес на изпълнението на корнери и преки свободни удари, които после да имплементират в играта си, когато дойде подходящия момент. Поведението и действията на Джеймс Тарковски в мача на Евертън срещу Манчестър Юнайтед миналия понеделник най-ясно илюстрира това. Социалните мрежи са отличен индикатор за прояви от подобен характер.

Да не забравяме, че Арсенал продължава да се състезава на 4 фронта – има само победи в Шампионската лига, където жребият беше повече от благосклонен, предстои финал в турнира за Купата на Лигата, на хоризонта вече се задават и финалните фази в турнира за Купата на футболната асоциация. Убеден съм, че привържениците на тима биха жертвали веднага останалите три потенциални трофея, ако това ще означава триумф в местното първенство.

„Ако превръщаш даден компонент от играта в свое предимство, не виждам нищо лошо да се възползващ непрестанно от силните си страни“, каза Леон Осман за ББС в ролята си вече на анализатор.

Друг от специалистите – Крис Сътън – упрекна стратегията на Артета, като каза, че играта на Арсенал не се получава и рано или късно прекомерното доверяване в статичните положения ще подведе отбора. Но ако победите продължават, критиките едва ли ще имат значение. За девети път през сезона „артилеристите“ отбелязаха победен гол след корнер. Рекорд. За девети път през сезона „топчиите“ откриват резултата във Висшата лига след корнер. Изравнен рекорд. Един от основните заподозрени при ъгловите удари Габриел Магалаеш вече е бил замесен в 25 гола във Висшата лига, откакто пристигна в северен Лондон – 20 гола и 5 асистенции. Рекорд за клуба.

Остават девет мача до бленуваната титла. Която може и да не е спечелена по красив начин, но нима някой запалянко няма да я отпразнува като малко дете, ако ще и всичките голове да са след корнер?