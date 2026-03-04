Комо и Интер оставиха интригата за реванша

Първият полуфинал за Купата на Италия между Комо и Интер завърши без голове, като всичко ще се реши в реванша на „Сан Сиро“. Домакините могат повече да съжаляват, след като създадоха по-чистите положения, докато за „нерадзурите“ Матео Дармиан нацели гредата.

„Стадио Синигалия“ беше препълнен за първия полуфинал на тима в турнира от 40 години насам. Съставът на Сеск Фабрегас прави силен сезон и в Серия А, където се намира в челото на класирането. Нико Пас се завърна сред титулярите, но Марк-Оливер Кемпф и Джейдън Адай бяха извън строя заради контузии.

Гостите също имаха кадрови проблеми – Лаутаро Мартинес, Анж-Йоан Бони и Маркюс Тюрам не бяха напълно възстановени, което наложи ротации в състава.

Комо започна по-остро. Мергим Войвода се възползва от грешка на Ян Бисек и нахлу в наказателното поле, но Карлос Аугусто се хвърли решително и блокира удара му. Малко по-късно Войвода отново се озова на стрелкова позиция, но попадението му беше отменено заради засада след намеса на вратаря Жозеп Мартинес.

Нико Пас също беше близо до гола – първо не успя да се обърне под натиска на Алесандро Бастони, а след това отправи коварен далечен удар, който Мартинес изби с усилие в корнер. Войвода продължи да тормози защитата на Интер и след финт срещу Франческо Ачерби стреля покрай вратата.

След почивката „нерадзурите“ реагираха. Матео Дармиан отправи остър удар от малък ъгъл, който се отби в близката греда – най-чистото положение за гостите в срещата. От другата страна Комо пропусна златен шанс – Иван Смолчич центрира по земя отдясно, но Алекс Вале от пет метра не успя да уцели целта.

До края Маркюс Тюрам се появи от пейката и опита да внесе острота в нападението на Интер, но ударът му беше блокиран. Така двубоят завърши без попадения и финалистът ще бъде определен в реванша на „Сан Сиро“ на 21 или 22 април.

Победителят ще се изправи срещу един измежду Лацио или Аталанта в спора за трофея.