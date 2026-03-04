БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

Арне Слот: Очаквах много повече

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Специалистът остана разочарован след поражението от последния в класирането Уувърхемптън.

арне слот очаквам видя докъде стигнал прогресът манчестър сити
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не скри разочарованието си след загубата с 1:2 като гост от Уувърхемптън, която дойде след победно попадение дълбоко в добавеното време на Андре.

„Как да го обобщя? Нищо ново. Очакванията ми се промениха в хода на сезона, защото очаквах повече от нас, заради това, за което се борим. Това е нова тежка загуба, а ние изобщо не си помогнахме с този резултат“, обясни Слот след двубоя.

Поражението оставя Ливърпул на петата позиция във Висшата лига с 48 точки след 29 изиграни мача, докато Уулвс все още са на дъното с 16 точки от 30 двубоя - на 11 точки под спасителната зона.

„Губенето на точки е притеснително, защото това не е първият път, в който това се случва от такава позиция. Обаче ние не сме и първият отбор, който губи точки тук - миналата седмица беше Астън Вила, а предходната - Арсенал. Уулвърхямптън е в силна серия“, добави нидерландецът.

#Арне Слот #ливърпул

