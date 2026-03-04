Доналд Тръмп: Не ме интересува дали Иран ще играе на световното

Президентът на Съединени американски щати Доналд Тръмп заяви, че „не го интересува“ дали Иран ще участва на световното първенство по футбол през 2026 година.

Изказването идва на фона на ескалиращо напрежение в Близкия изток, след американски и израелски удари по ирански цели и ответни действия от страна на Техеран срещу съюзници на Вашингтон в региона на Персийския залив.

Световното първенство през 2026 г., организирано от ФИФА, ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като домакини са САЩ, Канада и Мексико.

„Наистина не ме интересува“, коментира Тръмп пред Politico по повод евентуалното участие на Иран. „Иран е една много тежко победена държава. Те едва се държат“, добави той.

Иранският национален отбор си осигури участие на четвърто поредно световно първенство. По програма тимът трябва да започне кампанията си с мачове срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, а последният им двубой от груповата фаза е срещу Египет в Сиатъл.

Миналото лято Иран не се оттегли от турнира, въпреки че САЩ нанесоха удари по три ядрени съоръжения на територията на страната. Настоящата ситуация обаче изглежда по-сериозна.

Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви пред местна телевизия, че е „далеч от очакванията да гледаме към световното първенство с надежда“ и допълни, че спортните власти в страната ще решат дали са необходими допълнителни действия.

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом от своя страна подчерта: „Нашият фокус е да имаме сигурно световно първенство с участието на всички класирани отбори.“