Юлиан Нагелсман загатна за изненади в състава на Германия за Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че е възможно да има изненадващи решения при определянето на състава за предстоящото Световно първенство.

В интервю за списание "Kicker“ той посочи, че халфът на Байерн Мюнхен Леон Горецка има „добри шансове“ да попадне в групата за турнира, въпреки че не е сред титулярите в клубния си тим.

"Както стоят нещата сега, въпреки липсата на игрово време в Байерн, Леон Горецка има добри шансове да играе и да получи подобна роля, каквато имаше в световните квалификации“, коментира Нагелсман.

Според него Германия не разполага с друг футболист със същия профил, като изброи имена като Паскал Грос, Анджело Щилер, Александър Павлович, Феликс Нмеча и Роберт Андрих, които имат различни характеристики в средата на терена.

Нагелсман предупреди, че част от решенията му може да не бъдат приети еднозначно.

"Ще има решения, които вероятно няма да бъдат посрещнати с голямо разбиране – нито от играчите, нито от широката публика. Важно е как един футболист приема ролята си, ако е 15-и или 16-и избор при нас, въпреки че в клуба си е сред водещите. Това също е част от баланса в отбора“, заяви наставникът на Бундестима.

Световното първенство ще се проведе през лятото в Съединените щати, Мексико и Канада.