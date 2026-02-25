България ще разбере съперниците си за EURO 2026 по минифутбол в петък

Българският национален отбор по минифутбол ще научи своите съперници за европейското първенство EURO 2026 на официална церемония в Братислава, Словакия, която ще се проведе на 27 февруари.



Отборът на България ще влезе в жребия от първа урна, след като се намира в Топ 5 на ранглистата на Европейската минифутболна федерация (EMF), и ще оглави една от шестте групи.

Страната ни има добри спомени от Словакия – през 2022 година в Кошице българите спечелиха бронзовите медали на Стария континент, което бе едно от най-значимите постижения на отбора досега.

За България и играчите на старши треньора Николай Михов подготовката за EURO 2026 започва още през март, като в програмата са планирани контролни срещи с много силни съперници, за да се гарантира оптимална форма за шампионата.