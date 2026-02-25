БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
България ще разбере съперниците си за EURO 2026 по минифутбол в петък

Спорт
Церемонията ще се проведе в Братислава.

Български национален отбор по минифутбол
Снимка: Българска асоциация минифутбол
Българският национален отбор по минифутбол ще научи своите съперници за европейското първенство EURO 2026 на официална церемония в Братислава, Словакия, която ще се проведе на 27 февруари.

Отборът на България ще влезе в жребия от първа урна, след като се намира в Топ 5 на ранглистата на Европейската минифутболна федерация (EMF), и ще оглави една от шестте групи.

Страната ни има добри спомени от Словакия – през 2022 година в Кошице българите спечелиха бронзовите медали на Стария континент, което бе едно от най-значимите постижения на отбора досега.

За България и играчите на старши треньора Николай Михов подготовката за EURO 2026 започва още през март, като в програмата са планирани контролни срещи с много силни съперници, за да се гарантира оптимална форма за шампионата.

#България национален отбор по минифутбол

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
У нас
Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
У нас
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
По света
Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
У нас
