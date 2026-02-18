Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство

Дете-чудо на борбата, както го определят неговите треньори, не беше допуснато да участва на държавното лично първенство за деца. Причината - няма постоянно местожителство у нас или български паспорт. От Спортен клуб Борба - Плевен, където тренира момчето, заявиха, че документ с такова решение на Управителния съвет на федерацията по борба не са получили. В позиция от федерацията уточниха, че правилата следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Това беше просто ужас, детето беше просто сломен много, нощно време не спал, наистина беше тежко."

Отказът за участие в първенството докара до сълзи 10-годишния Нурдин Абдулаев. Миналата година на същото първенство печели златен медал.

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Те всички видяха какво беше положение на него, беше много стрес голям." Цоло Божилски, президент на СК "Борба", Плевен: "Това е кощунство към децата. Така не може. Това дете е на 10 години, това дете ще изживява всички тези неща, които се случват с него."

Нурдин е родом от Киргизстан, но вече 5 години живее в България заедно със семейството си. Тази година ще получат и документ за постоянно местожителство.

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Ние сме вече тази година взимам постоянно пребиваване, а тя казва не, само паспорти български. Ами паспорти как да получавам, то дете още, то на 10 години и тогава 6-7 години до паспорт трябва да чакам или просто тя нарушава правила всички."

Президенът на СК Борба заяви, че три седмици преди първенството е станало ясно, че има промени в правилата. На друго състезание е била изчетена декларация за решение на УС на федерацията: деца без постоянно местожителство и без паспорт да нямат право да участват.

Цоло Божилски, президент на СК "Борба", Плевен: "Ние нямаме документ, няма някъде, където да е отразено примерно решението на УС и ние с пълното си право завеждаме детето да участва на самото състезание. На самото състезание като повдигнахме въпроса, тя казва така: Аз сега ще извикаме треньорите, ако те се съгласят да участва, ще го пуснем."

Не всички обаче били единодушни. В позиция от Българската федерация по борба уточниха, че правилата, приети от нея следва да бъдат спазвани от всички. И призоваха клубовете и треньорите към отговорност при подготовката и при подаването на заявки за участие.



ПOЗИЦИЯ на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА



Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си.

Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.

Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите ... изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта.

С уважение,

Станка Златева

Председател на Българска федерация по борба