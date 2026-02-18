БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази

Миналата година на същото първенство Нурдин Абдулаев печели златен медал.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дете-чудо на борбата, както го определят неговите треньори, не беше допуснато да участва на държавното лично първенство за деца. Причината - няма постоянно местожителство у нас или български паспорт. От Спортен клуб Борба - Плевен, където тренира момчето, заявиха, че документ с такова решение на Управителния съвет на федерацията по борба не са получили. В позиция от федерацията уточниха, че правилата следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Това беше просто ужас, детето беше просто сломен много, нощно време не спал, наистина беше тежко."

Отказът за участие в първенството докара до сълзи 10-годишния Нурдин Абдулаев. Миналата година на същото първенство печели златен медал.

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Те всички видяха какво беше положение на него, беше много стрес голям."

Цоло Божилски, президент на СК "Борба", Плевен: "Това е кощунство към децата. Така не може. Това дете е на 10 години, това дете ще изживява всички тези неща, които се случват с него."

Нурдин е родом от Киргизстан, но вече 5 години живее в България заедно със семейството си. Тази година ще получат и документ за постоянно местожителство.

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Ние сме вече тази година взимам постоянно пребиваване, а тя казва не, само паспорти български. Ами паспорти как да получавам, то дете още, то на 10 години и тогава 6-7 години до паспорт трябва да чакам или просто тя нарушава правила всички."

Президенът на СК Борба заяви, че три седмици преди първенството е станало ясно, че има промени в правилата. На друго състезание е била изчетена декларация за решение на УС на федерацията: деца без постоянно местожителство и без паспорт да нямат право да участват.

Цоло Божилски, президент на СК "Борба", Плевен: "Ние нямаме документ, няма някъде, където да е отразено примерно решението на УС и ние с пълното си право завеждаме детето да участва на самото състезание. На самото състезание като повдигнахме въпроса, тя казва така: Аз сега ще извикаме треньорите, ако те се съгласят да участва, ще го пуснем."

Не всички обаче били единодушни. В позиция от Българската федерация по борба уточниха, че правилата, приети от нея следва да бъдат спазвани от всички. И призоваха клубовете и треньорите към отговорност при подготовката и при подаването на заявки за участие.


ПOЗИЦИЯ на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА


Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си.

Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.
Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите ... изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта.

С уважение,
Станка Златева
Председател на Българска федерация по борба

#Нурдин Абдулаев #дете-чудо #участие #първенство #проблем #борба

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
6
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: Регионални

Почит към Апостола: Ликът му и негови думи бяха проектирани върху фасадата на Столичната община
Почит към Апостола: Ликът му и негови думи бяха проектирани върху фасадата на Столичната община
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе лошото време в страната До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе лошото време в страната
Чете се за: 04:07 мин.
Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре
Чете се за: 01:52 мин.
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия рибарски кораб Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия рибарски кораб
Чете се за: 01:00 мин.
В Карлово отбелязват 153 години от гибелта на Апостола В Карлово отбелязват 153 години от гибелта на Апостола
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ