БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе лошото време в страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Падналият сняг и силният вятър блокираха пътища и оставиха много населени места без ток в страната. Имаше придошли реки и залети пътни отсечки. В села във Варненско и в Смолянско обявиха бедствено положение, а в Тутракан и в Разградска област днес беше неучебен ден за учениците заради падналия снеговалеж.

Десетки сигнали бяха подадени във Варна за паднали дървета и клони вследствие на силния вятър, чиито пориви достигаха 24 метра в секунда. Бедствено положение беше обявено в 7 села от община Аксаково. Много населени места останаха без ток, но авариите в повечето от тях вече са отстранени. Придошлата река Батовска излезе от коритото си в селата Долище и Куманово, а в Осеново отнесе самоделен мост, който се ползва основно за земеделски нужди и от къща за гости.

Данко Бакалов, кмет на село Осеново: “Язовирът издържа на изпитанията, през преливника му в максимална степен минаваше голяма струя вода, която отнесе мостчето и една част от настилката настрани. За радост, няма пострадали хора.”

Повалени от силния вятър дървета имаше и в Добричка област. Рано сутринта река Батовска заля центъра на село Батово. Няма подадени сигнали за бедстващи хора. Заради обилния снеговалеж в Тутракан и Разградска област обявиха неучебен ден. За около 5 часа без електрозахранване останаха град Ветово и село Писанец. Снеговалежът и бурният вятър усложниха обстановката в Смолянска област. Пет села са без ток от сутринта. Ски зоната в курорта Пампорово беше затворена, заради паднали по пистите дървета. Обявено е бедствено положение в селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местността Райковски ливади.

инж. Мариана Цекова, зам.-кмет на Смолян: “Има изключително много паднали дървета и много снегонавявания, огромни преспи, огромни преспи. По-голямата част са свлачища от много голяма скална маса, която се разчиства и съответно паднали дървета.”

Автобус с 25 пътници, сред които две деца, закъса рано тази сутрин край свищовското село Вардим. Той е пътувал в посока Букурещ. Шофьорът се отклонил от маршрута си, защото пътят Бяла - Русе е бил затворен и така попаднал в преспите. Пътниците бяха извозени с друг бус до Бяла, а екипи на пожарната и тежка техника успяха бързо да извадят автобуса и още преди обяд групата продължи по маршрута си. В областта имаше множество сигнали за закъсали камиони и коли.

Юлия Ликоманова Мутафчиева, областен управител на Велико Търново: "Има прекъснато електрозахранване в 18 селища на територията на област Велико Търново. Екипи на Пожарната премахват паднали клони, дървета."

инж. Венцислав Ангелову директор ОПУ - Велико Търново: “Имахме тирове, които бяха неподготвени с износени протектори на гумите, основно румънски. 0:22 Блокираха движението си, блокираха техниката, която е предназначена да опесъчава, подпомага останалите водачи."

Властите призовават шофьорите да се движат по пътищата с подготвени за зимни условия автомобили.

#Варна, #придошли реки #Тутракан #снеговалеж #силен вятър #блокирани пътища #Смолян #Разград #лошо време

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
6
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Регионални

Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре
Чете се за: 01:52 мин.
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия рибарски кораб Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия рибарски кораб
Чете се за: 01:00 мин.
В Карлово отбелязват 153 години от гибелта на Апостола В Карлово отбелязват 153 години от гибелта на Апостола
Чете се за: 01:00 мин.
Трамвай блъсна жена в София близо до кръстовището на Пирогов Трамвай блъсна жена в София близо до кръстовището на Пирогов
Чете се за: 00:15 мин.
Започна проверка за незаконно залавяне на бездомни животни в Стара Загора Започна проверка за незаконно залавяне на бездомни животни в Стара Загора
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ