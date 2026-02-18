До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе лошото време в страната

Падналият сняг и силният вятър блокираха пътища и оставиха много населени места без ток в страната. Имаше придошли реки и залети пътни отсечки. В села във Варненско и в Смолянско обявиха бедствено положение, а в Тутракан и в Разградска област днес беше неучебен ден за учениците заради падналия снеговалеж.

Десетки сигнали бяха подадени във Варна за паднали дървета и клони вследствие на силния вятър, чиито пориви достигаха 24 метра в секунда. Бедствено положение беше обявено в 7 села от община Аксаково. Много населени места останаха без ток, но авариите в повечето от тях вече са отстранени. Придошлата река Батовска излезе от коритото си в селата Долище и Куманово, а в Осеново отнесе самоделен мост, който се ползва основно за земеделски нужди и от къща за гости.

Данко Бакалов, кмет на село Осеново: “Язовирът издържа на изпитанията, през преливника му в максимална степен минаваше голяма струя вода, която отнесе мостчето и една част от настилката настрани. За радост, няма пострадали хора.”

Повалени от силния вятър дървета имаше и в Добричка област. Рано сутринта река Батовска заля центъра на село Батово. Няма подадени сигнали за бедстващи хора. Заради обилния снеговалеж в Тутракан и Разградска област обявиха неучебен ден. За около 5 часа без електрозахранване останаха град Ветово и село Писанец. Снеговалежът и бурният вятър усложниха обстановката в Смолянска област. Пет села са без ток от сутринта. Ски зоната в курорта Пампорово беше затворена, заради паднали по пистите дървета. Обявено е бедствено положение в селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местността Райковски ливади.

инж. Мариана Цекова, зам.-кмет на Смолян: “Има изключително много паднали дървета и много снегонавявания, огромни преспи, огромни преспи. По-голямата част са свлачища от много голяма скална маса, която се разчиства и съответно паднали дървета.”

Автобус с 25 пътници, сред които две деца, закъса рано тази сутрин край свищовското село Вардим. Той е пътувал в посока Букурещ. Шофьорът се отклонил от маршрута си, защото пътят Бяла - Русе е бил затворен и така попаднал в преспите. Пътниците бяха извозени с друг бус до Бяла, а екипи на пожарната и тежка техника успяха бързо да извадят автобуса и още преди обяд групата продължи по маршрута си. В областта имаше множество сигнали за закъсали камиони и коли.

Юлия Ликоманова Мутафчиева, областен управител на Велико Търново: "Има прекъснато електрозахранване в 18 селища на територията на област Велико Търново. Екипи на Пожарната премахват паднали клони, дървета." инж. Венцислав Ангелову директор ОПУ - Велико Търново: “Имахме тирове, които бяха неподготвени с износени протектори на гумите, основно румънски. 0:22 Блокираха движението си, блокираха техниката, която е предназначена да опесъчава, подпомага останалите водачи."

Властите призовават шофьорите да се движат по пътищата с подготвени за зимни условия автомобили.