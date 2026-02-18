Цветелина Пенкова, БСП: Това е кабинетът „Гюров“, той носи отговорността по отношение на избора на хората, на които гласува доверие

Това е кабинетът „Гюров“, той носи отговорността по отношение на избора на хората, на които гласува доверие. Така коментира предложения днес състав на служебния кабинет Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП в групата на "Прогресивния алианс на социалистите и демократите" в Европейския парламент и президент на Европейския енергиен форум в предаването "Още от деня".

Тя подчерта, че това е важно да се подчертае, заради "нелепи опити" да се прехвърли отговорността на президента Илияна Йотова.

Цветелина Пенкова допълни, че това, което се очаква от служебния кабинет е да организират честен и спокоен изборен процес, с достатъчно доза доверие от страна на българските граждани, че могат да упражнят правото си на глас и то ще бъде защитено.

Тепърва предстои да се видят резултатите, каза още Пенкова.

Тя обяви като нереалистични данните от последни социологически проучвания, които показват, че БСП би могла и да не попадне в следващия парламент, тъй като те не отчитат промените в партията:

"Още е твърде рано, тепърва започва предизборната кампания, тепърва трябва да се ясни какви са приоритетите и това, което предлагаме на българските граждани. Също така при нас имаше доста сериозни промени по отношение на посоката, която поемаме, по отношение на лидера, който зае това място едва преди седмица.", допълни Цветелина Пенкова.

