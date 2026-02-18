БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Божидар Божанов за кабинета "Гюров": Подборът изглежда удачен от гледна точка на професионалните качества на министрите

от БНТ
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
божидар божанов кабинета гюров подборът изглежда удачен гледна точка професионалните качества министрите
Като удачен определи предложения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров състав на кабинет съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването „Още от деня“.

Според Божанов, служебният кабинет трябва да спре купуването на гласове, но да спре и контролирането на гласове, корупционното изтичане на средства през всякакви касички, в здравеопазването, в регионалното развитие и така нататък.

По думите на Божанов, се дава кредит на доверие на тези министри заради техния професионален опит и заради заявката на премиера, че това е фокусът на кабинета. Обвиненията, че това е кабинет на "Продължаваме промяната" той коментира така:

"Аз чувам днес всякакви обвинения. Това е кабинет на ПП, защото има еди колко си човека, които са били свързани професионално някога с ПП. Излиза после другата партия и казва, ама ние там видяхме хора на ГЕРБ. Другата излиза и казва, видяхме хора на АПС, третата казва, видяхме хора на еди кой си. Водещото при всички тези хора не е политическата им биография, а професионалната. Защото иначе всеки може да те обвини за това, че има един или друг министър, който е бил свързан с някой, но професионалното изглежда водещо."

Според съпредседателя на "Да, България" присъствието на имена като Корман Исмаилов и Хасан Адемов в проектосъстава на служебния кабинет вероятно трябва да покаже, че българските турци имат място и в служебните кабинети, а не само когато ДПС е официален коалиционен партньор някъде.

"И това е редно и може би е насочено към това да бъде разбит етническия модел на партийно гласуване само защото принадлежиш към даден етнос. Тези хора имат място в кабинета заради своите качества", допълни още Божидар Божанов.

По повод обвиненията, че се очаква служебният кабинет да "замете под килима" разследването по случая "Петрохан", Божанов припомни, че именно ПП-ДБ са поискали в Народното събрание разсекретяването на документите.

"И знаете ли какво стана? Парламентарното мнозинство - ГЕРБ, ДПС, "Има такъв народ", БСП го блокира. Заради тях не се разкрива тази информация. И сега да излиза някой да казва, ма те тук ще замитат някакви неща, при положение, че ние парламентарно сме поискали цялата тази информация да бъде разкрита е доста нелепо и дори обидно за интелекта на зрителя."

Вижте целия разговор във видеото

