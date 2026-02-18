Историята на олимпийския огън в Милано

Олимпийският огън символизира мир, единство и връзката между древните и съвременните игри. Игрите в Милано-Кортина са първите с два жертвеника, които ще горят до края на състезанието.

Пред Арката на мира в Милано всяка вечер се събират хиляди хора, за да наблюдават олимпийския огън, вдъхновен от сложните възлови мотиви на Леонардо да Винчи. Той пулсира с цветна светлина и се съчетава с оригинален саундтрак.

Огънят е окачен под арката, построена в чест на изгонването на австро-унгарските владетели от Милано от Наполеон. Той е поставен в стъклен и метален контейнер в сърцевината на структурата, вдъхновена от Леонардо.

Конструкциите на олимпийския огън са проектирани от италианска корабостроителница, но са произведени от аерокосмически алуминий в Обединеното кралство, за да се избегне изтичане на детайли от дизайна преди официалното им представяне.

Специалните контейнери са умишлено малки, за да се намали количеството газ, необходимо за поддържане на олимпийския огън през игрите.