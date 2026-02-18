Астрофизици показаха нови впечатляващи кадри от „Стълбовете на сътворението“

Астрофизиците показаха нови кадри от едно от най-красивите места в космоса – „Стълбовете на сътворението“. Те са част от мъглявината Орел и се намират се в съзвездието Змия, на около 7000 светлинни години от Земята.

Изградени са от молекулярен водород и космически прах, като именно там се раждат нови звезди. Най-левият стълб е висок около 4 светлинни години, което означава, че светлината би пътувала 4 години, за да измине височината му.

Това е едно от местата във Вселената, където буквално започва животът на звездите.