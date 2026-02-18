Днес в Карлово е кулминацията на проявите, посветени на 153 години от гибелта на Васил Левски. Родственици на Апостола продължават да пазят спомена за него в родния му град.

В дома на Стефан Караиванов, родственик на Левски, се пазят спомени за укриването му по онова време. Къщата е била специално устроена с много врати между стаите, тайни изходи и скривалища на тавана и в мазето. По думите на Караиванов, Левски често е отсядал в този дом, защото там са се провеждали по-тайни срещи.

Проявите в памет на Апостола продължават през целия ден, а Карлово отново напомня, че свободата има своите герои и че паметта за тях се пази жива.