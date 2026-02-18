Весела Лечева: Българският биатлон бележи невероятен скок в последните две години

Българският биатлон бележи невероятен скок в последните две години. Поздравления за момичата, за целия отбор. Това каза пред БНТ избраната за президент на БОК Весела Лечева.

"Видяхте, че първите наши две представителки, Лора и Милена, просто водеха класацията през цялото време по време на тяхното състезание. Жалко за 12-о място, наистина много добро представяне с оглед на това, че държави като Австрия, Норвегия, Швеция, Франция са пред нас. Това са все държави с огромни традиции и невероятни успехи през последните 10 и повече години", каза Лечева.

"Поздравления за всяка една от тях, невероятно се държаха, невероятна битка. Жалко за това, защото искаме да има още две състезателки като Лора и Милена, но нека да кажа, че другите две състезателки имат своя потенциал, перспектива. Те са много млади", завърши тя.

Вижте интервюто във видеото!