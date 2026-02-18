БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на разговорите САЩ - Украйна - Русия

Само два часа продължаха разговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати

Внезапен край на втория ден от тристранните преговори в Женева. И Украйна, и Русия определиха срещите като трудни. Според специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е бил постигнат значителен напредък. Различията между Киев и Москва по ключови въпроси остават, заяви украинският президент Володимир Зеленски и подчерта необходимостта от участието на Европа в преговорите.

Само дни преди четвъртата годишнина от войната - тъмнината в тунела остава все така непрогледна. Само два часа продължаха разговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати през втория ден в Женева. След твърде кратката среща ръководителите на делегациите бяха лаконични.

Рустем Умеров, ръководител на преговорния екип на Украйна: "Следващата стъпка е постигането на необходимия консенсус, за да се представят разработените решения на президентите. Нашата задача е да подготвим практическата, а не само формална рамка. Украйна остава конструктивна. Крайната цел остава непроменена - справедлив и устойчив мир".

Владимир Медински, ръководител на руската делегация: "Както знаете, преговорите продължиха два дни. Вчера имахме много дълги дискусии в различни формати, днес продължиха около два часа. Разговорите бяха трудни, но делови. Скоро ще има нова среща".

Малко преди края на срещата в Женева украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че протака преговорите, които, по думите му, вече е можело да навлязат в последния си етап.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Виждаме, че има някакво развитие, но различията в позициите остават, защото преговорите бяха трудни."

В Екс Зеленски съобщи, че украинският и американският екип са се срещнали с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Швейцария. По думите му, европейското участие в мирния процес е необходимо, за да се гарантира, че споразуменията ще бъдат изпълними.

След първия ден от преговорите специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф изрази оптимизъм и обяви напредък. Според запознати източници прогресът е по военни въпроси, но териториалният спор остава непреодолима пречка пред прекратяването на огъня. Пред американското издание Аксиос Зеленски посочи, че украинците никога няма да му простят ако отстъпи украинска земя, и дори и да се стигне до такова решение, то ще бъде отхвърлено от тях.

#преговори за мир в Украйна #Русия #САЩ #Украйна

