ИЗВЕСТИЯ

Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Мария Здравкова: Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт

от БНТ , Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Българската биатлонистка се извини на своите съотборнички за пропуските в щафетата при жените.

Мария Здравкова: Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт
Българската биатлонистка Мария Здравкова вярва във възможностите на своите съотборнички и според нея Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт.

Днес българските биатлонистки взеха участие в щафетата на 4х6 километра.

"Момичетата на първи и втори пост се представиха чудесно. Искам да име се извиня, защото завъртях два рунда. Всички ще кажат, че не им дължа това извинение, но така го чувствам, защото изпитвам вина към тях. Мъчно ми е, че така се получи. Трасето беше много бързо. Ските ни също бяха добри. Всичко беше наред", сподели тя в интервю за БНТ.

Лора Христова и Милена Тодорова ще участват в масовия старт в събота, 21-и февруари.

"Пожелавам им да си сбъднат най-съкровените желание. Да се чувстват добре и всичко ще им се получи. Могат много и ще ги подкрепят. Имат и двете сили за медал", категорична е националната състезателка.

Здравкова е категорична, че с усърдна работа биатлонистките ще постигат още успехи.

"Знам колко може и Валя, съжалявам, че не успяхме да покажем днес. Ще продължим да се трудим, за да постигаме резултати. След Игрите ще останем с Лора на лагер. Искаме да си довършим работата през сезона и след това ще се отдадем на почивка", допълни биатлонистката.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Лора Христова #Мария Здравкова #Милена Тодорова

