Лора Христова: Мисля, че се справих с напрежението в щафетата

Българската биатлонистка Лора Христова е доволна от представянето си в щафетата на 4х6 километра при дамите на Зимните олимпийски игри.

Националната състезателка не допусна грешка при стрелбата.

"Беше много вълнуващо. Бях малко по-притеснена, защото е щафета и има цял отбор зад мен. Мисля, че се справих с напрежението. Очаквам момичетата да дадат всичко от себе си", сподели тя, след представянето й на първи пост, в интервю за БНТ.

Тя ще участва и в масовия старт - 12,5 км в събота, 21-и февруари.

"Не ме притесняват очакванията. Мотивирана и спокойна съм. Всичко е възможно. След олимпийските игри продължавам подготовката си в Италия. Прибирам се в България в края на март", допълни бронзовата медалистка от Игрите в Италия.

Вижте цялото интервю във видеото.