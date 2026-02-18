БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец и ЦСКА ще премерят сили на полуфиналите за Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

В другия полуфинал Арда среща Локомотив Пловдив.

Купа България
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

В сряда (18 февруари) беше изтеглен жребият за 1/2-финалите в турнира за Купата на България. Церемонията се проведе в Националната футболна база в "Бояна".

Арда ще премери сили с Локомотив Пловдив, докато шампионът Лудогорец ще срещне ЦСКА.

Мачовете ще се изиграят в два мача на разменено гостуване, като домакин в първия двубой ще бъде първият изтеглен отбор.

Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите - на 21 и 22 същия месец. Финалът е предвиден за на 21 май на Националния стадион "Васил Левски".

Може обаче да има малка промяна в датите на реваншите заради парламентарните избори, насрочени за 19 април.

През миналия сезон ЦСКА загуби с 0:1 финалната среща от Лудогорец пред над 40 000 запалянковци на „червените“.

Свързани статии:

Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача
Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача
Спортният директор на ЦСКА очаква интересни мачове с шампиона на...
Чете се за: 01:00 мин.
#Купа на България по футбол 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
4
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
5
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
6
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Футбол

УЕФА започва разследване на скандал на мача Бенфика - Реал Мадрид
УЕФА започва разследване на скандал на мача Бенфика - Реал Мадрид
Душан Косич: Ще подходим с уважение към мачовете с Арда Душан Косич: Ще подходим с уважение към мачовете с Арда
Чете се за: 01:12 мин.
Димитър Божкилов: Ще направим всичко възможно да отстраним ЦСКА от Купата на България Димитър Божкилов: Ще направим всичко възможно да отстраним ЦСКА от Купата на България
Чете се за: 02:47 мин.
Ивайло Петков: Целта на Арда е класиране в евротурнирите Ивайло Петков: Целта на Арда е класиране в евротурнирите
Чете се за: 00:50 мин.
Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача
Чете се за: 01:00 мин.
Бодьо/Глимт застава на пътя на Интер в Шампионска лига Бодьо/Глимт застава на пътя на Интер в Шампионска лига
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отвориха за движение автомагистрала “Тракия” Отвориха за движение автомагистрала “Тракия”
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ