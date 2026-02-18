Лудогорец и ЦСКА ще премерят сили на полуфиналите за Купата на България

В сряда (18 февруари) беше изтеглен жребият за 1/2-финалите в турнира за Купата на България. Церемонията се проведе в Националната футболна база в "Бояна".

Арда ще премери сили с Локомотив Пловдив, докато шампионът Лудогорец ще срещне ЦСКА.

Мачовете ще се изиграят в два мача на разменено гостуване, като домакин в първия двубой ще бъде първият изтеглен отбор.

Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите - на 21 и 22 същия месец. Финалът е предвиден за на 21 май на Националния стадион "Васил Левски".

Може обаче да има малка промяна в датите на реваншите заради парламентарните избори, насрочени за 19 април.

През миналия сезон ЦСКА загуби с 0:1 финалната среща от Лудогорец пред над 40 000 запалянковци на „червените“.