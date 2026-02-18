БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

604 млади лекари положиха Хипократова клетва: Разказ от първо лице за трудния път на медицината

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази

258 абсолвенти са с общ отличен успех

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На тържествена церемония в НДК 604 абсолвенти от випуск 2025 на Медицински университет в София получиха своите дипломи и положиха Хипократова клетва. 258 от тях са с общ отличен успех.

Сред отличници са и д-р Дебора Василева и д-р Анна Шахид, носителки на наградата "Златен Хипократ".

Те доказват, че пътят към бялата престилка може да бъде различен, но и води до една и същата цел – грижата за пациента.

Медицината се превръща в цел за Дебора Василева още в началното училище. Пътят е дълъг и изпълнен с много предизвикателства и безсънни нощи, но днес вече държи дипломата си в ръце - нея и наградата “Златен Хипократ”.

Д-р Дебора Василева: "Ученето не е леко, със сигурност сме преживели много трудни моменти, в които ни се е искало да се откажем, лишения, пропуснати празници с близки хора, но когато това ти е мечта, и е цел, и си постоянен, някакси продължаваш напред."

Усилията се възнаграждават - от благодарността в очите на пациентите. С тях Дебора се среща по време на обучението си, но и докато е доброволец в клиниката по ендокринология в "Майчин дом".

"Смисълът на професията е в това моят пациент, независимо кога и къде, да бъде здрав."

Дебора вече е специализант по ендокринология, която определя като свое призвание.

Медицината е призвание и за Анна Шахид, макар пътят към професията ѝ да е се различава значително от този на колегите ѝ. Родена в семейство на лекари, Ани дълго бяга от медицината. Завършва икономика и право в Канада и там изгражда стабилна корпоративна кариера. Но интересът ѝ към здравословния начин на живот постепенно променя посоката.

"Когато ние се развиваме професионално, ние често забравяме за нашето здраве, а то започва да ни преследва по-късно. Аз вече съм на една по-напреднала възраст от своите колеги и съм сигурна, че имам едни болежки, които нямах когато бях на 20. И колкото повече се развиваме по професионалния си път и жизнения си цикъл, ние разбираме, че здравето е едно от най-важните неща."

Желанието за ново професионално поприще, но и за живот в България, в близост до семейството ѝ, я връща обратно към корените ѝ и тя записва медицина.

"Аз носех много шапки по време на моето следване - аз съм майка на 3-годишно дете. Забременях, когато бях четвърти курс с една немного лека бременност, наложи ми се да лежа на системи, също така и работя. Беше много трудно да намеря този баланс, но съм изключително доволна, че го направих, защото нещата трябва да вървят заедно."

И освен че успява да завърши, балансирайки всички роли в живота си, тя го прави и с отличен. Затова получава и наградата “Златен Хипократ”.

"Аз учех през всяко свободно време, което имах, не го посвещавах на моето семейство или на моята работа, това беше денонощно. Понякога се случваше 48 часа да не спя."

А опитът ѝ в чужбина ѝ дава възможност да направи сравнение с образованието у нас.

"Имаме доста сериозна база от минали поколения, върху които да стъпим и всъщност тази наследственост се предава в университета."

Колкото и да са различни пътищата на д-р Дебора Василева и д-р Ана Шахид, общото между тях остава любовта към медицина, както и желанието да се развиват именно в България.

"Правя един пълен кръг и се завръщам към моите корени, моите родители, познатото и може би с много надежди за нещо по-добро."

"За мен е чест да остана в България, да се развивам тук, защото тук съм получила образованието си - и медицинско, и не само."

Техният пример ще последват и стотици техни колеги, които са избрали да се посветят на грижите за българските пациенти.

#випуск 2025 #медецински университет #"Златен Хипократ" #Хипократова клетва #лекари

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
3
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
4
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Общество

Тони Димитрова и Костадин Филипов с нова песен - "Ноември"
Тони Димитрова и Костадин Филипов с нова песен - "Ноември"
153 години от гибелта на Васил Левски: Родственици пазят паметта за Апостола в Карлово 153 години от гибелта на Васил Левски: Родственици пазят паметта за Апостола в Карлово
Чете се за: 02:30 мин.
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
Отличие за БНТ от "SOS Детски селища България" Отличие за БНТ от "SOS Детски селища България"
Чете се за: 01:22 мин.
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите
13540
Чете се за: 01:27 мин.
Цената на потребителската кошница се е повишила с 1 евро за седмица Цената на потребителската кошница се е повишила с 1 евро за седмица
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско 5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ) Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия
Чете се за: 02:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ