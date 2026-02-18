БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Бащата на Сияна за липсващите снимки от разследването: Става дума за корупция

Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Корупция, това е причината. Така бащата на Сияна Николай Попов коментира в "Денят започва" липсата на цял фотоалбум със снимки от втория оглед на местропроизшествието, при което загина 12-годишната Сияна. Последва отвод на проф. Станимир Карапетков като вещо лице по делото за катастрофата. Назначена беше нова комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза.

"Това повлия, че вместо да бъда повдигнато обвинение за превишена скорост, което е по-тежко нарушение, беше повдигнато обвинение за несъобразена скорост. Тъй като експертизата е манипулирала и данните за скоростта към момента на удар, защото превишена скорост със сигурност имаме, но точно въпрос на експертизата е да установи кога е била тя такава. Беше превърнат съдебният процес в един фарс от господин Карапетков, който вместо да приключи достойно кариерата си като преподавател, реши да влиза в такива, да кажем, несправедливи и безумни отношения, които аз твърдя от доста време, че има. "

Попов обаче съобщи, че би трябвало да има копие от липсващите снимки.

"Сега ще ви кажа, албумът със снимки последно е бил в професор Карапетков. И той точно тези снимки е поискал, за да направи експертизата си, и са били дадени на дигитален носител флашка. За радост, имаше отделени материали по това дело, които са в НСлС, които трябва да търсят евентуални извършители на стопански престъпления в АПИ. Точно по това дело, в което се търсят евентуални извършители от АПИ, има отделен албум, който господин Карапетков, може би, не е знаел, че съществува, така че той ще бъде неприятно изненадан, когато снимките се появат. И видиме, че на тях няма нищо, което прилича на следа. Гумите, ви го казвам, като човек, който има десетки сертификати от най-големите автобилни производители за преминати обучения, за безопасно шофиране, за шофиране на писта и така нататък, няма начин да оставятжълто-кафяви следи, защото самите гуми са черни и съдържат калчук и други смеси. Следите, които оставят, те са черни, а не жълто-кафяви."

Въпросната, видяна само от Карапетков, жълто-кафява следа влияе значително на разследването.

"Сега има възложена нова експертиза, която трябва да установи действително какви са фартите и разберете, че проблемът с експертизата на Карапетков не е нещо, което аз съм измислил, тя просто противоречи на законите на физиката и реално няма как да бъда обвинен дядото на Сиана за каквото и да е било, но просто намалява вината на шофьора на камиона, като го поставя на друго място на пътното платно, като намалява навлизането на композицията като метри в платното на дядото на Сияна, като постановява друга причина за ПТП-то, причината е маневра с волана, според експертизата на Карапетков това е натискане на спирачката. Какво е технически най-правилно и според закона най-правилно да се направи в ситуация е да се натисне спирачката. И при един добър адвокат, като Явор Нотев, аз това го обясних още вашето студио при няколко месеца, на този човек биха му дали по-лека присъда. А има, може би, в България има и съд, който би го оправдал и да хвърли вината на някаква група хора имагинерни, които не съществуват някъде в пространството, които са, да кажем, допуснали, да има коловози на пътя. Само, че този път е целия в коловози и господина, който уби детето ми, много добре знае това, тъй като е професионален шофьор и по делото има данни, че той е минал стотици пъти оттам."

Делата за ПТП и за транспортни престъпления са с най-голям дял от всички престъпления в държавата, подчерта Николай Попов.

Така че тук трябва да се промени системата и беше много показателно преди два дни, когато трябваше да изберем едно вещо лице от списък с над 300 вещи лица. Не успяхме да намерим такова, което не е свързано с проф. Карапетков, не членува в неговото сдружение и не може той да му влияе. Точно това е, проблемът е, че системата е обсебена реално от една група хора, която си позволява да върши каквото си реши. Това са скрити съдии по делото и по всички дела. "

Вижте целия разговор във видеото

#липсващи доказателства #делото сияна #12-годишна Сияна #война по пътищата

